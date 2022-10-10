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10 Ekim 2022 Pazartesi 11:12:00 - Güncelleme:10 Ekim 2022 Pazartesi 11:12:00

'Filenin Sultanları' FIVB Dünya Şampiyonası'nda yarın ABD ile karşılaşacak

Kaynak: AA

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Milli takım, çeyrek finalde ABD'yi elemesi halinde yarı finalde Sırbistan-Polonya maçının galibiyle eşleşecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde yarın ABD ile karşı karşıya gelecek.

Polonya'nın Gliwice kentinde oynanacak mücadele, TSİ 18.30'da başlayacak.

B Grubu'nun lideri olarak son 16'ya yükselen milliler, ikinci turdaki F Grubu mücadelesinde Almanya ile Kanada'yı mağlup ederken, ABD ve Sırbistan maçlarından mağlup ayrıldı. F Grubu'nu Sırbistan ve ABD'nin arkasında üçüncü sırada bitiren milliler, çeyrek finalde yer alma hakkı elde etti.

A Milli Takım F Grubu'nda karşılaştığı ABD'ye 3-1 mağlup olmuştu.

Milli takım, ABD'yi elemesi halinde yarı finalde Sırbistan-Polonya maçının galibiyle eşleşecek.

FIVB Dünya Şampiyonası'nın çeyrek final mücadelesinde ayrıca İtalya-Çin ve Brezilya-Japonya maçları yapılacak.

Etiketler : A Milli Kadın Voleybol Takımı Milli takım ABD
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