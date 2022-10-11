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11 Ekim 2022 Salı 20:03:00 - Güncelleme:11 Ekim 2022 Salı 20:03:00

Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası'na veda etti

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, dünya şampiyonasına çeyrek finalde veda etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde ABD'ye 3-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

Polonya'nın Gliwice kentinde oynanan müsabakada, setin ilk başlarında 6 sayı geri düşen milliler, Ebrar Karakurt, Zehra Güneş ve Saliha Şahin'in sayılarıyla 10-10 eşitliği yakaladı. Milli takımın hücumlarına iyi savunma yapan ABD, Frantti, Drews ve Robinson'un sayılarıyla ilk seti 25-22 kazandı.

İkinci setin ilk dakikalarında iki ülke arasında denge hakim olurken, milli takım Ebrar Karakurt, Zehra Güneş ve Hande Baladın ile sayılar buldu. Milli takıma, Drews, Washington, Ogbogu ve Frantti'nin sayılarıyla karşılık veren ABD, ikinci seti 25-15 kazandı.

Üçüncü sette de etkili oyununu sürdüren ve Frantti, Drews, Poulter ve Robinson ile sayılar bulan ABD, seti 25-20, maçı da 3-0 kazanarak yarı finale yükseldi.

ABD'ye yenilen milliler, FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'na veda etti.

Etiketler : Filenin Sultanları ABD Dünya Şampiyonası
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