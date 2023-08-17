VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İzmir'deki Tahtalı Barajı'nda doluluk son 14 yılın en düşük seviyesinde
Diyanet, Malatya'da camide çekilen "yakışıksız video" ile ilgili inceleme başlattı
MİT, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklitle dolandırıcılık yapan kişiyi yakalattı
Emine Erdoğan: Bin yılların doğal reçetelerini gelecek nesillere aktarmanın kutlu bir görev olduğu k...
Düzce'de kentsel dönüşüm için 8 bölge belirlendi!
Bakan Özhaseki: 180 binden fazla konut ihalesi yaptık
17 Ağustos 2023 Perşembe 13:00:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2023 Perşembe 13:00:00

"Filenin Sultanları" Almanya'da parkeye çıkıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

A Milli Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın grup aşamasındaki ilk maçını yarın Almanya'da İsveç ile oynayacak.

Düsseldorf kentindeki Burg-Warchter Castello Salonu'nda yapılacak karşılaşma TSİ 18.00'de başlayacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yer aldığı C Grubu maçlarına Almanya ev sahipliği yapacak.

Filenin Sultanları'nın grup maçlarının TSİ programı şöyle:

20 Ağustos Pazar:

21.00 Türkiye-Azerbaycan

21 Ağustos Pazartesi:

18.00 Çekya-Türkiye

23 Ağustos Çarşamba:

18.00 Yunanistan-Türkiye

24 Ağustos Perşembe:

21.00 Türkiye-Almanya

Kadro

Milli takımın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç, Gizem Örge

Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin

Orta oyuncu: Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Kübra Akman

Pasör çaprazı: Melissa Vargas

Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt

4 ülke ev sahipliği yapıyor

Organizasyonda Belçika (A Grubu), Almanya (C Grubu), İtalya (B Grubu) ve Estonya'nın (D Grubu) ev sahipliği yapacağı grup aşamasında 24 takım mücadele edecek.

Gruplarında ilk 4'e giren ekiplerin yer alacağı son 16 turu maçları 26-28 Ağustos, çeyrek final karşılaşmaları ise 29-30 Ağustos tarihlerinde İtalya'nın Floransa şehri ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak.

Yarı final maçları 1 Eylül Cuma, 3'üncülük ve final karşılaşmaları ise 3 Eylül Pazar günü yine Brüksel'de oynanacak.

Gruplar

Şampiyonada gruplar şu şekilde oluştu:

A Grubu: Belçika, Slovenya, Sırbistan, Polonya, Ukrayna, Macaristan

B Grubu: İtalya, Romanya, Bulgaristan, Hırvatistan, Bosna Hersek, İsviçre

C Grubu: Almanya, Azerbaycan, Türkiye, Çekya, İsveç, Yunanistan

D Grubu: Estonya, Finlandiya, Hollanda, Fransa, Slovakya, İspanya

Etiketler : Filenin Sultanları İtalya Romanya Bulgaristan Belçika Slovenya
‘Efsane' müziğe geri döndü

‘Efsane' müziğe geri döndü
4 derece buzlu suyla imtihan

4 derece buzlu suyla imtihan
Yunan sevdası pahalıya patladı

Yunan sevdası pahalıya patladı
Duygusal gece

Duygusal gece
Okuma buluşması

Okuma buluşması
Türkiye'yi terk etmem

Türkiye'yi terk etmem
Mazhar Alanson: Bizim en büyük şansımız üç doğru adamın birbirini bulmuş olmasıdır

Mazhar Alanson: Bizim en büyük şansımız üç doğru adamın birbirini bulmuş olmasıdır
‘Hayranlık' imzası

‘Hayranlık' imzası
Sahnede büyüledi

Sahnede büyüledi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX