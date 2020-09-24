Fenerbahçe Samatta'yı KAP'a bildirdi

Fenerbahçe, Mbwana Samatta'yı kadrosuna katmak için Aston Villa ile görüşmelere başladığını duyurdu.

Yapılan açıklamada transfer şeklinin "kiralama" değil, "satın alma" olması dikkat çekti.

Sarı lacivertli kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Mbwana Samatta'nın transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Aston Villa FC ile görüşmelere başlanmıştır."