24 Eylül 2020 Perşembe 10:20:00 - Güncelleme:24 Eylül 2020 Perşembe 10:20:00
Fenerbahçe Samatta'yı KAP'a bildirdi
Kaynak: AA
ABONE OL
Fenerbahçe, golcü oyuncu Mbwana Samatta transferi için Aston Villa ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.
Fenerbahçe, Mbwana Samatta'yı kadrosuna katmak için Aston Villa ile görüşmelere başladığını duyurdu.
Yapılan açıklamada transfer şeklinin "kiralama" değil, "satın alma" olması dikkat çekti.
Sarı lacivertli kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcu Mbwana Samatta'nın transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Aston Villa FC ile görüşmelere başlanmıştır."
İbrahim Tatlıses'ten Dilan Çıtak Tatlıses'in sözlerine yanıt: O zaman herkes eteğindeki taşları döksün