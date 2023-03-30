Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde siyah-beyazlı taraftarlar stada alınmayacak

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, Ülker Stadyumu'ndaki maç öncesinde İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulunun aldığı karar gereği Beşiktaşlı taraftarların karşılaşmayı tribünden takip edemeyeceği belirtilerek, "İl Güvenlik Kurulu kararı gereği misafir takım seyircileri müsabakaya alınmayacağından dolayı, misafir tribün bloklarındaki koltuklar taraftarlarımız için satışa sunulacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe-Beşiktaş maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek