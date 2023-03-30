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30 Mart 2023 Perşembe 14:20:00 - Güncelleme:30 Mart 2023 Perşembe 14:20:00

Fenerbahçe-Beşiktaş maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek

Kaynak: AA

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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbiyi, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 27. haftasında 2 Nisan Pazar günü Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbiyi, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Açıklamada, "Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlenmiştir. 02.04.2023 Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasının hakem triosu manuel olarak atanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Süper Lig'de 27. hafta müsabakalarının hakemleri şöyle:

1 Nisan Cumartesi:

16.00 Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen

16.00 Trabzonspor-Yukatel Kayserispor: Erkan Özdamar

20.30 Galatasaray-Adana Demirspor: Ali Şansalan

2 Nisan Pazar:

13.30 HangiKredi Ümraniyespor-Arabam.com Konyaspor: Arda Kardeşler

16.00 Bitexen Giresunspor-Corendon Alanyaspor: Turgut Doman

20.30 Fenerbahçe-Beşiktaş: Halil Umut Meler

3 Nisan Pazartesi:

20.30 İstanbulspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Atilla Karaoğlan

Etiketler : fernerbahçe beşiktaş maç hakem halil umut meler

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