Fenerbahçe, Alexander Djiku'nun transferini duyurdu

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'miz, Fransız asıllı Ganalı milli stoper Alexander Djiku'yu 3+1 yıllığına kadrosuna kattı. Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen imza töreninde, yöneticimiz Selahattin Baki ile sportif direktörümüz Mario Branco da yer aldı. Alexander Djiku'ya 'Ailemize hoş geldin.' diyor, Fenerbahçe'miz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

28 yaşındaki oyuncu, son 4 sezonu Fransa 1. Ligi ekiplerinden Strasbourg'da geçirdi.

FENERBAHÇE'NİN YENİ TRANSFERİ DJİKU, BAŞARIYA İNANIYOR



Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Fransız asıllı Ganalı milli stoper Alexander Djiku, sarı-lacivertli formayla başarılar kazanmak istediğini söyledi.

Sarı-lacivertli kulüple 3+1 yıllık sözleşme imzalayan Djiku, Fenerbahçe TV'ye yaptığı açıklamada, "Burada olduğum için çok mutluyum. Türkiye'nin en büyük kulübü Fenerbahçe. Buraya kupalar kazanmaya geldim. Umarım bu sezonla beraber bütün kupaları kazanmaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ise önemli bir ismi kadroya kattıklarını vurgulayarak, "Sportif direktörümüz Mario Branco ve yardımcısı Okan Özkan'a teşekkür ediyorum. Birkaç gündür, gece gündüz çalıştılar. 28 yaşında ve üst düzey bir stoper. Fransa'nın en üst seviyesinde 220 küsur maç oynamış. Avrupa'da da isim yapmış iyi bir futbol değerini kadromuza kattık. Hayırlı olsun. Mario Branco'ya bir kez daha teşekkür ediyorum. Çok çalıştı ve transferi bitirdi." diye konuştu.

Mario Branco ise bu transferle ilgili, "Aramıza katıldığı için çok mutluyum. Umuyorum ki Alexander Djiku, Fenerbahçe'de son kulüplerinde olduğu kadar heyecanlı olacak. Onun için en iyisini diliyorum. Burada bizimle olduğu için gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Alexander Djiku'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde bir dizi sağlık kontrolünden geçirildiği de duyuruldu.