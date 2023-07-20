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20 Temmuz 2023 Perşembe 14:38:00 - Güncelleme:20 Temmuz 2023 Perşembe 14:38:00

Etnospor'dan Gençlik ve Gelenek Forumu

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Dünya Etnospor Konfederasyonu, Avrupa Birliği Projeleri kapsamında Gençlik ve Gelenek temalı bir forum düzenleyecek. 22-23 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşecek forumda birçok araştırmacı ve akademisyen kendi disiplinleri etrafında geleneksel sporlar, oyunlar ve sanatlarda gençliğin önemini masaya yatıracak.

Dünya geleneklerinin ihyası alanında faaliyetlerini sürdüren Dünya Etnospor Konfederasyonu, geleneksel sporlar, oyunlar ve sanatları kapsayan araştırma projelerine Gençlik ve Gelenek Forumu ile devam ediyor. Açılış Paneli, Türk Müziği Dinletisi ve Odak Grup Toplantılarının yapılacağı ve iki gün sürecek olan forumda gençlerin gelenekle olan ilişkisi irdelenecek.

Forum, Özel Özel ve Aslıhan Eruzun Özel'in Türk Müziği icrası ile başlayacak. Açılış paneline Dünya Etnospor Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Taha Ayhan, Prof. Dr. Cengiz Çakmak, Doç. Dr. Mehmet Kaya ve Dr. Olcay Aydemir konuşmacı olarak katılacak.

Forum, gençlik alanında çalışmalar yürüten araştırmacı, akademisyen ve politika uygulayıcıların katıldığı odak grup toplantılarıyla devam edecek. Etkinlik yapılan toplantıların çıktısının deklare edilmesiyle son bulacak.

Etiketler : etnospor gençlik ve gelenek forumu dünya etnospor konfederasyonu
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