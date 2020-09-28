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28 Eylül 2020 Pazartesi 15:44:00 - Güncelleme:28 Eylül 2020 Pazartesi 15:44:00

Eskişehirspor'da Mustafa Özer dönemi sona erdi

Kaynak: AA

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TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da, Teknik Direktör Mustafa Özer ile yollar ayrıldı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un, teknik direktör Mustafa Özer ile yollarını ayırdığı duyuruldu.

Siyah-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulu ile Özer'in bir araya geldiği bildirildi.

Toplantıda, kulübün menfaatleri doğrultusunda Mustafa Özer ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrılmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, "26 Aralık 2019'dan bu yana takımımızın başında olan değerli antrenörümüz ve ekibine, kulübümüz ve camiamız adına kulübümüze vermiş oldukları hizmetler için teşekkürlerimizi sunuyor, bundan sonraki dönemde kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

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