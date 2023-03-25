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25 Mart 2023 Cumartesi 18:24:00 - Güncelleme:25 Mart 2023 Cumartesi 18:24:00

Ermenistan'a 15 yıl sonra bakan düzeyinde ilk ziyaret

Kaynak: AA

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin deplasmanda Ermenistan ile bu akşam oynayacağı UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Eleme Grubu maçını izlemek için Ermenistan'a gitti. Bakan Kasapoğlu, 15 yıl sonra bakan düzeyinde iki ülke arasındaki ilk ziyareti gerçekleştirdi.

Ay-yıldızlı ekibin karşılaşmasını tribünde takip edecek Bakan Kasapoğlu, 15 yıl sonra bakan düzeyinde iki ülke arasındaki ilk ziyareti gerçekleştirmiş oldu.

İki ülke arasında son olarak 2008 yılında Ermenistan'da oynanan karşılaşmayı 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül izlemiş ve bu ülkeler arasında son üst düzey ziyaret olarak kayıtlara geçmişti.

Etiketler : A Milli Futbol Takımı Ermenistan Mehmet Muharrem Kasapoğlu

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