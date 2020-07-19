FETÖ'cü firari hain Enes Kanter, NBA maçları sırasında rakip takımlarda oynayan Ersan İlyasova, Cedi Osman ve Furkan Korkmaz'ın kendisiyle konuşmamasından dert yandı.

"TÜRK OYUNCULAR BENİMLE KONUŞMUYOR"

Boston Celtics'te oynayan FETÖ'cü Enes Kanter, spor yazarı Bill Simmons'a verdiği röportajda, , "Beni en çok yaralayan NBA'deki Türk oyuncular. Ersan, Cedi ve Furkan, benimle tek kelime bile konuşmuyorlar. Naber dostum diyorum. Kafalarını diğer tarafa çeviriyorlar" dedi.