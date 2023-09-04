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04 Eylül 2023 Pazartesi 07:23:00 - Güncelleme:04 Eylül 2023 Pazartesi 07:23:00

Emine Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli gururumuz Filenin Sultanları! 2023 CEV Avrupa Şampiyonası final karşılaşmasında tarihi bir zafere imza atan A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızı yürekten tebrik ediyorum. Türk kadınının mücadeleci ruhunu tüm dünyaya gösterdiniz. Şampiyonluk size çok yakışıyor, zaferleriniz daim olsun." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında, Türk bayrağı, kupa ve alkış emojilerine de yer verdi.

Etiketler : Emine Erdoğan Milli gururumuz Filenin Sultanları
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