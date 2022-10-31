Cumhurbaşkanlığı 3.Uluslararası Yat Yarışları'nda Cumhurbaşkanlığı Kupası Arçelik Yelken Takımı'nın oldu

28 ülkeden 600'ü aşkın sporcunun şampiyonluk için mücadele verdiği Cumhurbaşkanlığı 3.Uluslararası Yat Yarışları, 30 Ekim'de Tersane İstanbul'da düzenlenen ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ile çok sayıda davetlinin katıldığı görkemli ödül töreni ile sona erdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MESAJ

Törene bir mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Uluslar arası prestije sahip bir organizasyonla ülkemizin tanıtımına da hizmet eden İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü geleneksel hale gelen yarışlarıyla Türkiye'de yelken ve yat sporunun gelişmesi için devlet olarak imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bu tarz önemli spor etkinliklerine de her geçen yıl artan ilgi ve katılımı çabalarımızın bir tezahürü olarak görüyoruz. Organizasyonun icrasında görev alan emeği geçen başta İstanbul Açıkdeniz Yat Kulübü ile tüm ilgili kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslar arası Yat Yarışları'nda yarışan ve dereceye giren tüm takımları ve sporcuları tebrik ediyorum."

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, törende yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanlığı olarak böyle bir organizasyona, spora ve sporcuya destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Dünyanın dört bir yanından ülkemize gelerek omuz omuza mücadele veren sporcuları ağırlamak bizler için bir onur. Dünyanın gündeminde Rusya-Ukrayna savaşı varken, yarışta aynı takımda Rus, Ukraynalı, Kazak ve birçok ülkeden yarışçının bir arada yarıştığını öğrendim. Bu da yarışların dostluğun, barışın ve kardeşliğin bir sembolü olduğunu göstermektedir" dedi.

İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu da konuşmasına davetlilerin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak başladı. Yemlihaoğlu, "28 ülkeden 600'den fazla yarışçı, İstanbul'dan dünya barışına dair bir umut oldular. Türk ekipleri de gösterdikleri misafirperverlikten dolayı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kazanan takımlara ödülleri sunuldu.

ATIKLARDAN ÖZEL TASARIM KUPA

Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları'nın Muğla ve İstanbul etaplarında büyük başarı göstererek IRC Maxi ve Cumhurbaşkanlığı Trofesi Kupası'nın Arçelik Yelken Takımı oldu. Deniz Fıçı yönetimindeki Arçelik Yelken Takımı'na kupalarının yanı sıra DHL Express Türkiye'nin deniz kirliliğiyle ilgili farkındalık yaratmak amacıyla Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen'in Marmara Denizi'ne dalarak çıkardığı atıklardan ünlü heykeltıraş Seçkin Pirim tarafından tasarlanan özel kupa da DHL Express Türkiye CEO'su Mustafa Tonguç tarafından takdim edildi. TürkMedya medya sponsorluğunda gerçekleşen yarışların IRC 2 OVERALL Birincisi Güney Kaptan yönetimindeki Akkim Yelken Takımı olurken, ödülü TürkMedya Kurumsal İletişim Direktörü Ömer Faruk Sarımermer takdim etti.

Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları kazananları şöyle:

* IRC O Birincisi Levent Peynirci yönetimindeki ENKA CHEESE

* IRC 1 OVERALL Birincisi Onur Tok yönetimindeki BEYMETAL TEAM L R

* IRC 2 OVERALL Birincisi Güney Kaptan yönetimindeki AKKİM YELKEN TAKIMI

* IRC 3 OVERALL Birincisi Kaan Parlas yönetimindeki ANKARA YELKEN KULÜBÜ

* IRC 4 OVERALL Birincisi ise Gül Çelikel yönetimindeki TEAM ATLANTİS

* DHL Corporate Teams A Kategorisi birincisi Mehmet Suhan İlhan yönetimindeki DHL TÜRKİYE CORPORATE TEAM

* DHL Corporate Teams B Kategorisi birincisi Ferhat Öçsel yönetimindeki DHL UK CORPORATE TEAM

* SB A OVERALL Birincisi Saruhan Çıray yönetimindeki Quickk Sigorta-HSSK

* SB B OVERALL Birincisi Mehmet Dinçay yönetimindeki KS GLOBAL LOJİSTİK

* GEZGİN A OVERALL Birincisi Mustafa Erol yönetimindeki ORION YELKEN

* GEZGİN B OVERALL Birincisi Hasret Can Ünek yönetimindeki ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ

* GEZGİN C OVERALL Birincisi Hasan Oğuz Genç yönetimindeki SARI-1 Piri Reis Üniversitesi

Gecede Cumhurbaşkanlığı Uluslar arası Yat Yarışları İstanbul etabı kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Kupası, Barbaros Hayrettin Paşa Kupası ve Mavi Vatan Kupası kazananlarına da ödülleri takdim edildi. Gecede 53 ayrı ekip, kupa sevinci yaşadı.