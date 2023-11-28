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28 Kasım 2023 Salı 07:30:00 - Güncelleme:28 Kasım 2023 Salı 07:30:00

Cristiano Ronaldo, lehine çalınan penaltıyı iptal ettirdi

Kaynak: AA

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Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, hakemin penaltı kararını değiştirtti.

Asya Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Al Nassr-Persepolis maçının hakemi Ma Ning, karşılaşmanın ikinci dakikasında Ronaldo'nun ceza alanında yerde kalmasının ardından penaltı noktasını gösterdi.

Hakemin yanına giden 38 yaşındaki futbolcu, pozisyonun penaltı olmadığını söyleyerek kararın değişmesini sağladı.

Karşılaşma golsüz berabere sona erdi. 13 puanla liderlik koltuğunda oturan Al Nassr, son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

Etiketler : al nassr cristiano ronaldo penaltı
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