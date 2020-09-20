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20 Eylül 2020 Pazar 11:24:00 - Güncelleme:20 Eylül 2020 Pazar 11:35:00

Cengiz Ünder resmen Leicester City'de!

Kaynak: AA

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, Roma'da forma giyen milli oyuncu Cengiz Ünder'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

2017 yazından bu yana Roma forması giyen Cengiz Ünder, Premier Lig ekiplerinden Leicester City'ye transfer oldu.

Leicester City, Cengiz Ünder'in kiralık olarak transfer edildiğini duyururken milli futbolcu ilk demecini kulübün resmi internet sitesine verdi.

'PREMİER LİG'DE OYNAMAK İÇİN HARİKA BİR FIRSAT'

Cengiz Ünder, transferi için mutluluğunu dile getirerek, 'İngiltere'de oynamayı her zaman istedim. Premier Lig'de oynamak için harika bir fırsat. Antrenmanlara başlamak için sabırsızlanıyorum. Saha içinde ve saha dışında takım arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalışacağım. Performansımı her gün biraz daha yükselteceğime inanıyorum. Hızlı olduğumu ve arkadaşlarım için çok fazla şans yaratabileceğimi düşünüyorum' ifadelerini kullandı.

'EN İYİ ARKADAŞIM LEİCESTER CİTY'DE OYNUYOR'

'Çok iyi hissediyorum çünkü en iyi arkadaşım Leicester City'de oynuyor. Çağlar Söyüncü ile birlikte oynayacağım için çok mutluyum. Çağlar'dan dolayı Leicester City'nin tüm maçlarını izliyordum'

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