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Burak Beldek: Ragbi tam Türklere göre bir spor
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01 Mart 2023 Çarşamba 14:17:00 - Güncelleme:01 Mart 2023 Çarşamba 14:17:00

Burak Beldek: Ragbi tam Türklere göre bir spor

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Burak Beldek, "Ragbi Tamda Türklere göre bir spor. Ragbi hem sert hem de disiplin gerektiriyor. Bender şekilde içinde güreş ve futbolu barındırıyor. Biliyorsunuz güreş ata sporumuz futbolda ülkemizde en çok sevilen spor bu ikisinin birleşimi de ragbi." dedi.

Türkiye'de ragbi oyuncusu ve antrenörü olarak tanınan Burak Beldek, "Ragbi Tamda Türklere göre bir spor. Ragbi hem sert hem de disiplin gerektiriyor. Bender şekilde içinde güreş ve futbolu barındırıyor. Biliyorsunuz güreş ata sporumuz futbolda ülkemizde en çok sevilen spor bu ikisinin birleşimi de ragbi." dedi.

FUTBOL RAGBİDEN TÜREDİ

Futbolla ragbinin ayrımında Ragbinin tarihine baktığımızda 19.yy da İngiltere'de üniversitelerin her birinde çeşitli futbol biçimleri oynatılıyordu. Her okulunda kendine özgü kuralları vardı. İlk yazılı kuralları 1845 de yazan Rugby okulu oldu. Bu yüzden futbolun ragbiden çıktığı kabul edilir.

İngiltere' de sanayi devriminden sonra işçileri rehabilite etmek için çeşitli sportif faaliyetler düzenleniyor. İşçi verimini artırmak amacıyla düzenlenen bu sportif faaliyetler işçilerin veriminin düştüğü gözlemleniyor çünkü ragbi futbol stilinde çok fazla sakatlık oluyordu. Tamda bu noktada kuralların hafifletilmesi gerektiğini savunan bir grup oluyor. Diğer grup ise buna karşı çıkıyordu.

FETİH SPOR AKADEMİSİ KURUCUSU BURAK BELDEK KİMDİR?

Burak Beldek, Fetih Spor'un kurucu ortaklarından biri ve aynı zamanda bir Ragbi oyuncusu olarak tanınmaktadır. Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesi bulunan Beldek'in hayatı hakkında bilinmeyen birçok şey vardır.

Beldek, Türkiye'deki üç antrenörden biri olarak Dünya Ragbi Federasyonu'ndan 2. seviye antrenörlük unvanına sahiptir ve bu alanda en deneyimli isimlerden biridir. Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, Polonya'nın Varşova kentindeki Jozef Pilsudski Beden Eğitimi Üniversitesi'nde eğitim almıştır. 2017 yılında milli takım kampında yer alan Beldek, Türkiye Rugby milli takımında ülkemizi başarıyla temsil etmiştir. Halen profesyonel bir Ragbi oyuncusu olarak kariyerini sürdürmektedir ve aynı zamanda antrenörlük yapmaktadır.

Beldek, yurtdışında ragbi takımlarında gözetmenlik ve antrenörlük yaparak Türk sporcuları için daha nitelikli ve başarılı sporcular yetiştirmek istediğini belirtmektedir. Ayrıca Dünya MuayThai şampiyonu Bediha Taçyıldız'ın yurtdışı profesyonel arenalarında menajerliğini yürütmektedir. Ulusal Amerikan takımlarında analizler üretip profesyonel koçluk yapan Beldek, geçirdiği süreçte farklı stratejiler geliştirmiş ve Türkiye'ye döndüğünde Ankara'da ortağı olduğu Fetih Spor Akademisi'ni kısa sürede markalaştırıp 7 şubeye kadar büyütmüştür.

Beldek, iş dışında çocukluk tutkusu olan müzik ile ilgilenmektedir ve bir dönem ulusal radyolarda müzik yapmıştır. Şimdi bu tutkusunu hobi olarak devam ettirmekte ve kendi bestesi "Lovers in the night" şarkısı dijital platformlarda 1 milyon dinlenmeye ulaşmıştır.

Etiketler : ragbi burak beldek fetih spor

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