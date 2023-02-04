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04 Şubat 2023 Cumartesi 20:39:00 - Güncelleme:04 Şubat 2023 Cumartesi 20:39:00

Borussia Dortmund galibiyet serisini sürdürdü

Kaynak: AA

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Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, Freiburg'u 5-1 yendi

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 19. haftasında Signal Iduna Stadı'nda Freiburg'u konuk etti.

Freiburg'lu futbolcu Kiliann Sildillia'nın 17. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görüp oyun dışı kaldığı maçta, Borussia Dortmund 26. dakikada Nico Schlotterbeck'in golüyle 1-0 öne geçti.

Freiburg'un 45. dakikada Lucas Höler'in attığı golle eşitliği sağladığı maçta ilk yarı 1-1 berabere tamamladı.

İkinci yarıda üstün bir oyun sergileyen Borussia Dortmund, 48. dakikada Karim Adeyemi, 51. dakikada Sebastian Haller, 69. dakikada Julian Brandt ve 82. dakikada Giovanni Reyna ile bulduğu gollerle karşılaşmadan 5-1 galip ayrıldı.

Üst üste dördüncü galibiyetini alan sarı-siyahlılar puanını 37'ye çıkardı ve maç fazlasıyla üçüncü sıraya yükseldi.

Freiburg ise 34 puanda kaldı ve 6. sıraya geriledi.

UNİON BERLİN YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Ligde performansıyla dikkat çeken Union Berlin ise sahasında Mainz 05'i 2-1 mağlup etti. Başkent ekibinin gollerini 32. dakikada Kevin Behrens ve 84. dakikada Jordan kaydetti.

Konuk ekibin tek golü 78. dakikada penaltıdan Marcus Ingvartsen'den geldi. Union Berlin bu galibiyetle puanı 39 puana çıkararak bir maç eksiği bulunan Bayern Münih'in 2 puan önünde liderlik koltuğuna oturdu.

Mainz 05 ise 23 puanda kaldı ve 12. sıraya geriledi.

Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Eintracht Frankfurt sahasında Hertha Berlin'i 3-0, Bochum da sahasında Hoffenheim'i 5-2 yendi. Köln-Leipzig karşılaşması ise golsüz berabere sonuçlandı.

Etiketler : Freiburg Almanya Birinci Futbol Ligi
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