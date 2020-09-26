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26 Eylül 2020 Cumartesi 17:33:00 - Güncelleme:26 Eylül 2020 Cumartesi 17:34:00

Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kadrosu açıklandı

Kaynak: AA

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Süper Lig'in 3. haftasında yarın Konyaspor'la karşılaşacak olan Beşiktaş'ın kadrosu belli oldu. Maç kadrosunda Atiba, N'Koudou, Lens, Umut Nayir ve Josef de Souza yer almadı. Yeni transfer Vincent Aboubakar ise kamp kadrosuna dahil edildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni transfer Vincent Aboubakar teknik direktör Sergen Yalçın tarafından kadroya dahil edildi.

Sakatlığı bulunan Atiba'nın yanı sıra henüz hazır olmayan Georges-Kevin N'Koudou ve lisansı çıkmayan Josef de Souza kadroda yer almadı.

Yalçın, Jeremain Lens ile Umut Nayir'i ise yarınki karşılaşma için kadroda tercih etmedi.

Yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıktığı için Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor ve Rio Ave maçlarında takımın başında bulunamayan teknik direktör Sergen Yalçın, yarınki karşılaşmada yedek kulübesinde yer alabilecek.

Yalçın, 21 kişilik maç kadrosuna şu oyuncuları dahil etti:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Francisco Montero, Erdoğan Kaya, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd,
Ajdin Hasic, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Atakan Üner, Kartal Kayra Yılmaz, Bernard Mensah, Gökhan Töre, Güven Yalçın, Cyle Larin, Vincent Aboubakar.

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