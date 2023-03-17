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17 Mart 2023 Cuma 11:00:00 - Güncelleme:17 Mart 2023 Cuma 11:00:00

Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında yarın İstanbulspor'u konuk edecek

Kaynak: AA

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Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın İstanbulspor'u ağırlayacak.

Vodafone Park'ta oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ligde oynadığı 24 maçta 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, hanesine 46 puan yazdırdı. Lider Galatasaray'ın 14 puan gerisinde 3. sırada bulunan siyah-beyazlı ekip, İstanbulspor'u yenerek üst üste 3. galibiyetini almaya çalışacak.

Süper Lig'de çıktığı son 3 karşılaşmayı kazanan İstanbulspor ise çıkışına Beşiktaş karşısında da devam etmeyi hedefliyor. Fatih Tekke'nin teknik direktörlüğünü yaptığı sarı-siyahlı takım, 26. haftaya 24 puanla 16. basamakta girdi.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maç 2-2 berabere sonuçlanmıştı.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİK YOK

Siyah-beyazlılarda İstanbulspor maçı öncesinde eksik ve cezalı futbolcu bulunmuyor.

Sakatlığı nedeniyle bu sezon sadece 6 maçta oynayabilen Rachid Ghezzal, teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde formasına kavuşacak.

Son oynanan Medipol Başakşehir müsabakasında dizine aldığı darbenin ardından oyuna devam edemeyen Tayyip Talha Sanuç'un da yarın sahada olması bekleniyor.

İKİ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta Cenk Tosun ile Amir Hadziahmetovic, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

İki futbolcu, İstanbulspor karşısında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve ligin 27. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde görev yapamayacak.

Kart cezasını tamamlayan Welinton Souza ise Güneş'in tercih etmesi durumda forma giyebilecek.

İSTANBULSPOR'DA OKAN ERDOĞAN CEZALI

Sivasspor karşısında sarı kart görerek cezalı duruma düşen stoper Okan Erdoğan, Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek.

İstanbulspor'da kaleci David Jensen, orta saha Onur Ergün, sol bek Duhan Aksu, stoper Mehmet Yeşil, orta saha Muammer Sarıkaya ve takımın en golcü ismi olan Valon Ethemi, sarı kart sınırındaki isimler. Bu oyuncular Beşiktaş deplasmanında kart görmesi durumunda iç sahadaki VavaCars Fatih Karagümrük mücadelesinde forma giyemeyecek.

Etiketler : beşiktaş istanbulspor süper lig

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