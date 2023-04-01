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01 Nisan 2023 Cumartesi 11:45:00 - Güncelleme:01 Nisan 2023 Cumartesi 11:45:00

Beşiktaş Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak

Kaynak: AA

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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak derbide yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Ülker Stadı'nda yapılacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligde oynadığı 25 müsabakada 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, hanesine 49 puan yazdırdı. Lider Galatasaray'ın 11 puan gerisinde 3. sırada yer alan siyah-beyazlı ekip, derbiyi kazanması halinde galibiyet serisini 4 maça çıkaracak.

Fenerbahçe ise Süper Lig'de yaptığı 24 maçın 17'sini kazandı, 3'ünde berabere kaldı ve 4'ünden mağlup ayrıldı. Sarı-lacivertli takım, hanesine yazdırdığı 54 puanla haftaya 2. sırada girdi.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maç 0-0 beraberlikle tamamlanmıştı.

TEK EKSİK DELE ALLİ

Beşiktaş'ta derbi öncesi sakatlığı süren İngiliz futbolcu Dele Alli dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Sağ uyluk üst adalesinde yırtık ve kanama saptanan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, Fenerbahçe maçının kadrosunda yer alamayacak.

İstanbulspor maçında sakatlanan Tayyip Talha Sanuç, milli maçlar nedeniyle verilen arada iyileşti. 23 yaşındaki stoperin teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

Siyah-beyazlı takımda Amir Hadziahmetovic ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Amir, derbide kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve ligin 28. haftasındaki Bitexen Giresunspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

5 FUTBOLCUNUN İLK DERBİSİ OLACAK

Beşiktaş'ta 5 futbolcu, siyah-beyazlı formayla yarın ilk derbilerine çıkacak.

Ara transfer döneminde kadroya dahil edilen Onur Bulut, Omar Colley, Amir Hadziahmetovic ve Alexandru Maxim'in yanı sıra, Kerem Atakan Kesgin, görev verilmesi durumunda ilk derbilerinde forma giyecek.

MUHTEMEL 11

Siyah-beyazlı takımın Fenerbahçe derbisindeki muhtemel 11'i şöyle:

Mert Günok, Onur Bulut, Omar Colley, Tayyip Talha Sanuç, Arthur Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Rachid Ghezzal, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar.

Etiketler : süper lig derbi beşiktaş fenerbahçe

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