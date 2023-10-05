Beşiktaş geri dönüşe engel olamadı: Beşiktaş 2-3 Lugano

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci maçında Şenol Güneş'in ekibi Beşiktaş ile Mattia Croci-Torti'nin yönetimindeki Lugano karşı karşıya geldi.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadelede temsilcimiz Beşiktaş, 2-0 öne geçtiği maçta rakibine 3-2 mağlup olurken Beşiktaş'ı maçta 2-0 öne geçiren goller; 38. ve 52. dakikalarda Vincent Aboubakar'dan geldi.

Ev sahibi Beşiktaş'ta Valentin Rosier, 43. ve 61. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Karşılaşmanın son bölümünde bulduğu goller ile maçı 3-2 kazanan konuk ekip Lugano'nun golleri ise 81. dakikada Ignacio Aliseda, 87. dakikada Shkelqim Vladi ve 90. dakikada Eric Bailly'nin kendi ağlarına yaptığı vuruş ile geldi.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş grupta 1 puanda kalırken, Lugano 4 puana ulaşmış oldu. Grubun bir sonraki maç haftasında Beşiktaş deplasmanda Bodo Glimt'e konuk olurken, Lugeno evinde Club Brugge ile karşılaşacak.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN 4 DEĞİŞİKLİK

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ikinci haftasında İsviçre ekibi Lugano'yu konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Konyaspor maçının kadrosuna göre 4 değişiklik yaptı.

Konyaspor maçına 11'de başlayan Daniel Amartey'in yerine Eric Bailly'yi görevlendiren Güneş, Milot Rashica'yı kulübeye çekerek Rachid Ghezzal'ı, Jackson Muleka yerine Cenk Tosun'u görevlendirdi. Tecrübeli teknik adam, Bahtiyar Zaynutdinov'u yedek kulübesine alarak orta sahanın merkezinde Alex-Oxalade Chamberlain'e forma verdi.

Mert Günok'un yokluğunda Ersin Destanoğlu'na kaleyi teslim eden Şenol Güneş, savunma dörtlüsünü Valentin Rosier, Bailly, Omar Colley ve Arthur Masuaku'dan oluştururken, orta sahanın merkezinde Salih Uçan, Amir Hadziahmetovic ve Chamberlain'den kurdu. Güneş'in hücum hattı ise Ghezzal, Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar'dan oluştu.

PROTESTOLARA MÜZİKLİ MÜDAHALE

Beşiktaşlı taraftarların, başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimine yönelik istifa tezahüratları Lugano maçı öncesinde de devam etti.

Siyah-beyazlı taraftarlar, takımların ısındığı sırada yönetim aleyhine istifa tezahüratları yaparken, stat hoparlöründen yüksek sesli müzik yayını yapıldı.

3 İSİM 11'E DÖNDÜ

Güneş, Alex Oxlade-Chamberlain, Cenk Tosun ve Rachid Ghezzal'a bir maçlık aranın ardından Lugano karşısında yeniden ilk 11'de görev verdi.

Üç futbolcu son olarak Adana Demirspor'a 4-2 kaybedilen karşılaşmada sahaya ilk çıkan kadroda yer almıştı. Siyah-beyazlı üç oyuncu Konyaspor maçında da oyuna sonradan girerek görev yapmıştı.

LUGANO ETKİLİ GELDİ

Maçın 16. dakikasında Lugano, etkili geldi. Tek paslarla ceza alanına giren İsviçre ekibinde penaltı noktası üzerinde topla buluşan Celar'ın vuruşu üstten auta gitti.

TRİBÜNLERDEN TEPKİ

Beşiktaş tribünleri, maçın 20. dakikasında teknik direktör Şenol Güneş'e yönelik, "Söylesene bize hoca, takım niye oynamıyor?" tezahüratlarında bulundu.

GHEZZAL UZAKTAN YOKLADI

Maçın 37. dakikasında sağ çaprazda topla buluşan Rachid Ghezzal, topu merkeze sürüp yaklaşık 25 metreden şutunu çekti. Kaleci topu kornere çeldi.

ABOUBAKAR DURMUYOR

Maçın 38. dakikasında Rachid Ghezzal sağ çaprazdan topu sürüp ceza alanındaki Aboubakar'a ortaladı. Aboubakar'ın ceza alanı çizgisi üzerinden uçarak yaptığı kafa vuruşu ağlarla buluştu.

BÜYÜKEKŞİ STADI TERK ETTİ

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş tribünlerinden kendisi aleyhinde yapılan küfürlü tezahüratların ardından karşılaşmanın devre arasında stadyumdan ayrıldı.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN İLK HAMLE

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, maçın ilk değişikliğini ikinci devre öncesinde yaptı. Cenk Tosun'u oyundan alan Güneş, Milot Rashica'yı sahaya sürdü.

ROSIER İKİNCİ SARIDAN ATILDI

Beşiktaş'ta Valentin Rosier, maçın 61. dakikasında yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Rosier maçın ilk sarı kartını 43. dakikada Bottani ile yaşadığı tartışma sonrası görmüştü.

LUGANO FARKI 1'E İNDİRDİ

Konuk ekip Lugano, Beşiktaş'ın gördüğü kırmızı kartın ardından siyah-beyazlı ekibin kalesindeki etkinliğini artırdı. Ceza alanında yaşanan karambolün ardından ceza alanı önünde topu önünde bulan Ignacio Aliseda'nın golü buldu.

SKORA DENGE GELDİ

Beşiktaş kalesi önündeki etkinliğini artıran Lugano 86. dakikada Shkelqim Vladi'nin golüyle durumu 2-2'ye getirdi. Sağ kanattan gelen ortaya ceza alanı içinde ayak uzatan Vladi, topu ağlara gönderdi.

LUGANO ÖNE GEÇTİ

Oyundan düşen Beşiktaş karşısında ataklarını sürdüren Lugano, 90. dakikada Eric Bailly'nin kendi ağlarına gönderdiği golle 3-2 öne geçti. Kornerde yaşanan karambolde topa müdahale etmek isteyen Bailly'nin vuruşu ağlarla buluştu.

TRİBÜNLERDEN BÜYÜK TEPKİ

Beşiktaş tribünleri takımın 3-2 geriye düşmesi üzerine top kendi oyuncularına geçtiği anda ıslıklı tepki gösterdi. Tribünlerden ayrıca yoğun şekilde "Yönetim istifa" tezahüratları yapıldı.