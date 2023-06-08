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08 Haziran 2023 Perşembe 22:36:00 - Güncelleme:08 Haziran 2023 Perşembe 22:36:00

Başkan Erdoğan'dan Pendikspor'a tebrik

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Başkan Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'e yükselen Pendikspor'u yayımladığı mesajla tebrik etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Bodrumspor'u 2-1 mağlup ederek Süper Lig'e yükselen Pendikspor'u tebrik etti.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Spor Toto Süper Lig'e yükselen Pendikspor'u, taraftarını ve tüm Pendikli vatandaşlarımızı tebrik ediyor, yeni sezonda mücadele edecek tüm takımlarımıza şimdiden başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Etiketler : erdoğan pendikspor süper lig
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