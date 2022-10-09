"Bu azmin önünde hiçbir şey dayanmaz"

Başkan Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nın dünya şampiyonluğu üzerine değerlendirmelerde bulundu.



Başkan Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nı tebrik ederek, " Milletimizin gözü aydınlık olsun." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nın dünya şampiyonu olmasına ilişkin "Bu engelli kardeşlerimizin, hırsı, azmi, kararlılığı, futbolun diğer sağlam branşlarına örnek. Bu azmin, bu hırsın önünde hiçbir şey dayanmaz. Bundan dolayı gösterdikleri azim ve hırslılık sebebiyle şahsım, milletim adına Ampute Milli Takımı'mızı tebrik ediyorum." dedi.

Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası finali sonrası TRT Spor'a değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Erdoğan, şunları ifade etti:

"Gerçekten burada bir ders var. O ders şu; Bu engelli kardeşlerimizin, hırsı, azmi, kararlılığı, futbolun diğer sağlam branşlarına örnek. Bu azmin, bu hırsın önünde hiçbir şey dayanmaz. Bundan dolayı gösterdikleri azim ve hırslılık sebebiyle şahsım, milletim adına Ampute Milli Takımı'mızı tebrik ediyorum. Kutluyorum. Avrupa Şampiyonluğu ardından şimdi dünya şampiyonluğu... Angola da sıradan bir takım değil. Angola'nın biliyorsunuz daha önceden dünya şampiyonluğu var. Bizi de onların farklı yenişi var. Böyle bir takımı yenmek, onlardan bu rövanşı almak gerçekten alnı öpülesi sporcularımız, gençlerimiz. Allah yar ve yardımcıları olsun. Milletimizin gözü aydınlık olsun."

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK MESAJI

Başkan Erdoğan, Ampute Futbol Dünya Kupası Şampiyonu olan Ampute Futbol Millî Takımı'nı tebrik etti.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ampute Futbol Dünya Kupası Şampiyonu olan Ampute Futbol Millî Takımımızı kararlı mücadeleleri, gayretleri ve bu muhteşem başarıları için canıgönülden tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.