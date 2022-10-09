VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Bebek katili için yürümek ne zamandan beri siyaset oldu?"
HDP'li Ömer Öcalan'dan Türk polis teşkilatına küstah sözler!
"Bu azmin önünde hiçbir şey dayanmaz"
İstanbul Kadıköy'deki patlamadan acı haber
"Barış için en çok çaba harcayan ülke Türkiye"
Başkan Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: En uygun rakama çıkaracağız
Hasan Matias 2 yaşında
‘Gül Masalı'na ani final
Meşhur eden Instagram mesajı
12 yaşında ilk adım mutluluğu
Can dost için Çekçe öğrendi
Kızılay sayesinde kuaförle tanıştılar
Eşine şifa ararken para kazandı
Bu Sefer TikTok, Instagram'a dönüşüyor
Başkan Erdoğan: Bu ne ahlaki ne de vicdanidir
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Enerjide artan maliyetleri karşılıyoruz
Biz evlendik farkında mısın?
Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat!
Şehidin babası konuştu: Oğlumun kanı yerde kalmadı, vatan sağolsun
Büyük projede ikinci adım! Başvuruları yarın başlıyor...
Sanatsal buluşma
Müzik festivali başladı
En büyük değerim ailem
Oyun öncesi çay molası
09 Ekim 2022 Pazar 22:55:00 - Güncelleme:09 Ekim 2022 Pazar 22:55:00

Başkan Erdoğan'dan milli takıma tebrik... "Bu azmin önünde hiçbir şey dayanmaz"

Kaynak: AA

ABONE OL

Ampute Futbol Milli Takımı dünya şampiyonu oldu. Ampute Futbol Dünya Kupası final maçında Türkiye, Angoola'yı 4-1 mağlup etti. Maç sonrası kupa törenine katılan Başkan Erdoğan, milli takımı tebrik etti.

Başkan Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nın dünya şampiyonluğu üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nı tebrik ederek, " Milletimizin gözü aydınlık olsun." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nın dünya şampiyonu olmasına ilişkin "Bu engelli kardeşlerimizin, hırsı, azmi, kararlılığı, futbolun diğer sağlam branşlarına örnek. Bu azmin, bu hırsın önünde hiçbir şey dayanmaz. Bundan dolayı gösterdikleri azim ve hırslılık sebebiyle şahsım, milletim adına Ampute Milli Takımı'mızı tebrik ediyorum." dedi.

Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası finali sonrası TRT Spor'a değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Erdoğan, şunları ifade etti:

"Gerçekten burada bir ders var. O ders şu; Bu engelli kardeşlerimizin, hırsı, azmi, kararlılığı, futbolun diğer sağlam branşlarına örnek. Bu azmin, bu hırsın önünde hiçbir şey dayanmaz. Bundan dolayı gösterdikleri azim ve hırslılık sebebiyle şahsım, milletim adına Ampute Milli Takımı'mızı tebrik ediyorum. Kutluyorum. Avrupa Şampiyonluğu ardından şimdi dünya şampiyonluğu... Angola da sıradan bir takım değil. Angola'nın biliyorsunuz daha önceden dünya şampiyonluğu var. Bizi de onların farklı yenişi var. Böyle bir takımı yenmek, onlardan bu rövanşı almak gerçekten alnı öpülesi sporcularımız, gençlerimiz. Allah yar ve yardımcıları olsun. Milletimizin gözü aydınlık olsun."

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK MESAJI

Başkan Erdoğan, Ampute Futbol Dünya Kupası Şampiyonu olan Ampute Futbol Millî Takımı'nı tebrik etti.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ampute Futbol Dünya Kupası Şampiyonu olan Ampute Futbol Millî Takımımızı kararlı mücadeleleri, gayretleri ve bu muhteşem başarıları için canıgönülden tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Etiketler : başkan erdoğan ampute futbol milli takımı tebrik şampiyon
Aynalı Kenan

Aynalı Kenan
3 yıl sonra Harbiye'de

3 yıl sonra Harbiye'de
Atiye şenliği

Atiye şenliği
Karakterlerdeki ben değilim

Karakterlerdeki ben değilim
Los Angeles'tan en iyi çocuk ödülü

Los Angeles'tan en iyi çocuk ödülü
Beşiktaş buluşması

Beşiktaş buluşması
Fotoğraf sevdası

Fotoğraf sevdası
Torunum bana ‘Şenay' diyor

Torunum bana ‘Şenay' diyor
Hakaretten para kazanıyor

Hakaretten para kazanıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX