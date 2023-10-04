Avrupa Fatihi! Galatasaray, Manchester'ı fethetti!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci hafta karşılaşmasında Manchester United deplasmanına konuk oldu. Sarı-kırmızılı takım, Old Trafford'da iki kez geriye düştüğü maçtan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Wilfried Zaha, 71. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 81. dakikada Mauro Icardi attı. Manchester United'ın golleri 17 ve 67'de Rasmus Hojlund'dan geldi.

Galatasaray'da Mauro Icardi, 78. dakikada penaltı atışından yararlanamadı. Arjantinli yıldız, penaltıda topu dışarıya gönderdi.

Manchester United'da Casemiro, 77. dakikada ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Galatasaray, bu sonucun ardından gruptaki puanını 4'e yükseltti. Manchester United, iki maç sonunda puanla tanışamadı.

Galatasaray, gruptaki bir sonraki maçında 24 Ekim'de İstanbul'da Bayern Münih'i ağırlayacak. Manchester United ise Kopenhag'la karşı karşıya gelecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

2. dakikada solda ceza sahasına giren Hojlund'un pasıyla penaltı noktası civarında buluşan Bruno Fernandes'in bekletmeden vuruşunda top yandan auta çıktı.

17. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Savunmadan atılan uzun pasla sağdan atağa katılan Rashford, ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun ortasında altıpas gerisindeki Hojlund kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0.

23. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Sanchez'in savunmadan gönderdiği uzun pasla ceza sahasına giren Zaha, savunmadaki Dalot ile mücadeleye girdi. Topu iyi saklayan Fildişi Sahilli yıldızın vuruşunda meşin yuvarlak rakibine de çarparak ağlarla buluştu: 1-1.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI )

54. dakikada Galatasaray'ın kullandığı kornerde hızlı çıkan Rashford, sağdan ceza sahasına girdikten sonra kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. İngiliz futbolcu, şut çekmek yerine daha uygun durumdaki Bruno Fernandes'e pas vermek isteyince araya giren Boey, topu kornere atarak önemli bir tehlikeyi önledi.

Aynı dakikada soldan kullanılan kornerde ceza sahası dışında topla buluşan Mount bekletmeden vurdu. Kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.

65. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazdaki Bruno Fernandes'in sert şutunda top Muslera'da kaldı.

67. dakikada Manchester United bir kez daha öne geçti. Oliveira'nın kaptırdığı topla kendi yarı alanından çıkıp Galatasaray ceza sahasına kadar gelen Hojlund, karşı karşıya kaldığı Muslera'nın solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

70. dakikada Zaha'nın pasıyla penaltı noktası gerisinde buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda top auta gitti.

71. dakikada Galatasaray bir kez daha beraberliği sağladı. Icardi'nin pasıyla sağdan atağa çıkan Barış Alper Yılmaz, ceza sahasına girdikten sonra pasını Kerem Aktürkoğlu'na aktardı. Milli futbolcu, altıpas gerisinde Onana ile karşı karşıya yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 2-2.

76. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Onana'nın kullandığı aut atışında top kısa düştü. Araya giren Mertens, ceza sahası içinde Casemiro'nun müdahalesiyle yerde kalınca hakem Kruzliak penaltı noktasını gösterdi.

77. dakikada ilk yarıdan sarı kartı bulunan Casemiro ikinci sarı karttan oyundan atıldı.

78. dakikada penaltıda topun başına geçen Icardi, meşin yuvarlağı kalenin solundan auta attı.

81. dakikada Galatasaray öne geçti. Sanchez'in pasıyla savunma arkasına sarkarak ceza sahasına giren Icardi, aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-3.

90+1. dakikada Boey'un sağdan ortasında ceza sahasındaki Icardi'nin gelişine vurduğu top yandan auta çıktı.

Maç sarı-kırmızılı ekibin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Old Trafford

Hakemler: Ivan Kruzliak, Branislav Hancko, Jan Pozor (Slovakya)

Manchester United: Onana, Dalot, Varane, Lindelof, Amrabat (Dk. 89 Martial), Casemiro, Mount (Dk. 85 Antony), Hannibal (Dk. 46 Eriksen), Bruno Fernandes, Rashford (Dk. 69 Garnacho), Hojlund

Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Angelino (Dk. 84 Ndombele), Kaan Ayhan (Dk. 84 Nelsson), Torreira (Dk. 61 Oliveira), Tete (Dk. 61 Barış Alper Yılmaz), Kerem Aktürkoğlu, Zaha (Dk. 72 Mertens), Icardi

Goller: Dk. 17 ve 67 Hojlund (Manchester United), Dk. 23 Zaha, Dk. 71 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 81 Icardi (Galatasaray)

Kırmızı kart: Dk. 77 Casemiro (Manchester United)

Sarı kartlar: Dk. 31 Torreira, Dk. 61 Boey, Dk. 86 Oliveira (Galatasaray), Dk. 38 Dalot (Manchester United)