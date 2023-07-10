Ankara Keçiörengücü yeni Arda Gülerlerin peşinde

Başkan Tahiroğlu, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nün yeni sezon hazırlıklarını AA muhabirine değerlendirdi.

Gündemde Arda Güler'in Gençlerbirliği'nden Real Madrid'e uzanan serüvenin olduğunu hatırlatan Tahiroğlu, şöyle konuştu:

"Samet Akaydin bugün A Milli Takım'ın stoperi, Barış Alper Yılmaz da milli takım da son oynadığı iki maçta çok büyük etkili oldu, belki milli takımın gruplara kalmasını sağladı. Eze, bizden gitti, İstanbulspor'un kümede kalmasında etkili oldu. Olawoyin'in Çaykur Rizespor'a etkisi ortada. Bu tip şeyler olacak. Altyapı tesislerini yeni yaptık, daha fazla önem vermeye başladık, akademi ligine katıldık. Ben inanıyorum ki 3-5 sene sonra buradan da çok Arda Gülerler, Barış Alperler, Sametler çıkacak. Takıma yeni gelen arkadaşlarımız arasında Türk futbolunda önemli başarılara imza atacak çocuklar var."

Geçen sezon Keçiörengücü'nün istediği hedefe ulaşamamasına yönelik ise Tahiroğlu, "İyi futbolcularımız vardı, takım lige çok iyi başladı ama maalesef bütçemiz yeterli olmadığı, dışarıdan da fazla destek sağlayamadığımız için devre arasında elimizdeki en değerli futbolcu Olawoyin'i vermek zorunda kaldık. Olawoyin, Çaykur Rizespor'un şampiyonluğunda çok etkili oldu. Sezon başında elimizde Emeka Eze vardı, onu da Eyüpspor'a verdik çünkü bu kulübün yaşaması için gerçekten bonservis gelirlerinin olması lazım. Sadece kulübün gelirleriyle ve yöneticilerin destekleriyle bu kulübün yaşaması zor." değerlendirmesinde bulundu.

Eyüpspor'un Eze'yi İstanbulspor'a verdiğini, başarılı oyuncunun da İstanbulspor'un kümede kalmasında çok etkisi olduğunu hatırlatan Tahiroğlu, "Bu futbolcular kalsaydı takımımız çok farklı noktalarda olabilirdi. Maalesef kulübün yaşaması için de bu satışların olması gerekiyor. Geçen sezon takımdaki diğer çocuklarda çok başarılı bir sezon geçirdiler. Takımı play-off çıtasına soktular." dedi.

Geçen sezon futbolcuların son haftaya kadar play-off'u kovaladığını belirten Tahiroğlu, "Biz bugün 30-35 milyonluk bir transfer bütçesi yaparken, rakiplerimiz 150 milyon transfer bütçesi ayarlıyor. Geçen sezonu bu ekonomik yetersizliklere de bağlıyorum ama yine de çocukların hepsine teşekkür ediyorum." dedi.

"TEKNİK DİREKTÖR SERHAT GÜLPINAR İLE BAŞARILI OLACAĞIMIZA İNANIYORUM"



Altyapı tesislerinde çok sayıda gence ulaştıklarını aktaran Tahiroğlu, "Altyapıda futbol okullarımıza yüzlerce genç geliyor, amatör branşlarımız var, bir nevi kamu hizmeti yapıyoruz. Senelik 2-3 bin gencimiz altyapı tesislerimizde, sadece futbol da değil karatede, kick boksta yapıyor. Devletin ve diğer kurumlarımızın, iş adamlarımızın bu konuda destek sağlaması çok iyi olur." ifadelerini kullandı.

Teknik Direktör Serhat Gülpınar ile anlaştıklarını hatırlatan Tahiroğlu, "Serhat hocamız futbol kariyeri çok iyi. Akademik eğitim de almış bir hocamız. İnşallah bu sene çok başarılı işler çıkartacağına inanıyorum. Onun da Süper Lig'de çok iyi yerlerde hoca olma hedefi var, iyi bir uyum sağlayacağımıza ve başarılı olacağımıza inanıyorum."dedi.

Tahiroğlu, yeni transferlere ilişkin de "En son Urfa'dan iyi bir orta saha transfer ettik, diğer aldıklarımız ve elimizde olan futbolcular da iyi. Bandırma'dan bir stoper aldık. Bu sene Allah'ın izniyle iddialı bir takım olacağız. Bir forvet daha almayı da düşünüyoruz. Kamp döneminde takımı görüp, hocamızla görüşüp eksikliklere göre karar vereceğiz." şeklinde konuştu.

"İNŞALLAH BU SENE RAMAZAN AYINA UYGUN BİR ŞEKİLDE LİG AYARLANIR"



Geçen sezon ramazan ayında takımda oruç tutma oranının yüksek olduğunu, liglerin ramazan ayına göre ayarlanması gerektiğini vurgulayan Tahiroğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti'nde yüzde 99'u Müslüman. Ramazan ayı artık daha da liglerin ortasına gelmeye başlayacak. Nasıl bugün Avrupa'da Noel olunca 15-20 gün futbolu bırakıyorlar, inanıyorum ki ramazan ayında liglere ara verilmesi için başta Cumhurbaşkanımız, Gençlik ve Spor Bakanımız, TFF Başkanımız bu işe el atacaklar. İlk yarıyı 2 hafta geç bitirirler, 2 haftada lig geç biter, hem ramazan ayında futbolcular rahat oruç tutar hem taraftar rahat oruç tutar. İnşallah bu sene ramazan ayına uygun bir şekilde lig ayarlanır. Bunun lig başlarken ayarlanması lazım, geçen sezon bu da bize etki etti."

"NE DEVLETE NE KURUMLARA HİÇ BORCUMUZ YOK"



Kulüplerin ekonomik olarak iyi yönetilmediğini iddia eden Tahiroğlu, şöyle devam etti:

"Geçenlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızı ziyaret ettik. Bir hafta önce de Keçiören Belediye Başkanımızı ziyaret ettik, desteklerini sağlayacaklarını söylediler. İnşallah onların da maddi ve manevi desteklerinin yanı sıra diğer kurumlarımızın da destekleriyle Süper Lig'e çıkabiliriz. Her şey ekonomiyle alakalı ama hiçbir futbolcuya da değerinden fazlası verilmemeliyiz. Bakın kulüplerin çoğu borç bataklığı içerisinde. Keçiörengücü'nde 17 yıldır kulüp başkanıyım, şu anda ne devlete, ne kurumlara hiç borcumuz yok, hiçbir futbolcuya da borcumuz yok. Bu şekilde transferler yaparlarsa kulüplerin borcu daha çok artar, Türkiye'de futbol bu şekilde ilerleyemez. Yabancı futbolcu da yerli futbolcu da değerinde ücret verilmeli."

2023-2024 sezonu hedeflerine yönelik de Tahiroğlu, "Allah'ın izniyle bu takımı en kötü play-off'u zorlayacağız ama tabii play-off'u zorlarken takım direkt şampiyon da olabilir. Bunu yaparken de burada futbolcu üretmek, piyasaya futbolcu sürmek yani uygun fiyatlara futbolcu bulup hem takımın yaşaması hem de başarı ikisini bir arada nasıl götürürüz onun uğraşı içindetiz." dedi.

Kulüpte yeni yöneticilerin de görev alacağını belirten Tahiroğlu, "17 yaş altı takımımız elit lige çıktı, 19 yaş altı takımımız da finalde Samsunspor'a yenildi. Altyapıdaki hocalarımız da çok iyi çalışıyor, emin olun altyapıdan yetişen sporcularımızın da meyvelerini yakında göreceğiz. Şu anda A takımda da 4-5 tane alt yapıdan çocuk var. Çalışınca her şeyin olacağına inanıyorum ama zaman lazım." açıklamasında bulundu.