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16 Eylül 2022 Cuma 16:46:00 - Güncelleme:16 Eylül 2022 Cuma 16:46:00

A Milli Futbol Takımı'nın Lüksemburg ve Faroe Adaları maçları aday kadrosu açıklandı

Kaynak: AA

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A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Lüksemburg ve Faroe Adaları ile yapacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, 22 Eylül'de İstanbul'da Lüksemburg ve 25 Eylül'de deplasmanda Faroe Adaları ile karşılaşacak milliler, 18 Eylül Pazar gününden itibaren Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaya başlayacak.

Ay-yıldızlıların aday kadrosunda, şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe), Doğan Alemdar (Rennes)

Savunma: Onur Bulut (Yukatel Kayserispor), Zeki Çelik (Roma), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Hoffenheim), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Rıdvan Yılmaz (Rangers)

Orta saha-forvet: Cengiz Ünder (Olimpik Marsilya), Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Serdar Gürler (Medipol Başakşehir), Enes Ünal (Getafe), Halil Dervişoğlu (Burnley)

MİLLİLERİN PROGRAMI

Hazırlıklarını Riva'da sürdürecek milli takımda teknik direktör Stefan Kuntz ile bir futbolcu, 21 Eylül saat 15.45'te Lüksemburg karşılaşması öncesinde bir basın toplantısı düzenleyecek ve maç öncesindeki resmi idman da aynı gün saat 16.30'da yapılacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadında 22 Eylül Perşembe günü saat 21.45'te Lüksemburg ile karşılaşacak milliler, 25 Eylül'deki Faroe Adaları ile deplasmanda yapacağı maç için 23 Eylül Cuma günü saat 15.00'te Danimarka'nın Billund kentine, buradan da TSİ 19.20'de Faroe Adaları'nın başkenti Torshavn'a hareket edecek.

Stefan Kuntz ve aday kadrodan bir oyuncu, 24 Eylül'de TSİ 19.30'da Faroe Adaları müsabakası öncesinde Torsvollur Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek ve resmi antrenmanını aynı tesiste TSİ 20.00'de gerçekleştirecek.

Türkiye, C Ligi 1. Grup'taki son maçında Faroe Adaları ile 25 Eylül'de TSİ 21.45'te karşı karşıya gelecek.

Her iki karşılaşmada TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Etiketler : türkiye futbol federasyonu a milli futbol takımı lüksemburg faroe adaları
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