2023'te dört pentatlon yarışı Türkiye'de yapılacak

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun açıklamasına göre UIPM, 72. genel kurulun ardından 2023 yılı faaliyet programını ilan etti.

Bu yıl Ankara'da düzenlenen Dünya Kupası'nın 4. etabı ve Dünya Kupası finalindeki başarılı organizasyonları dolayısıyla "En iyi yeni yarış organizasyon ülkesi" seçilen Türkiye'nin, gelecek yıl dört organizasyona ev sahipliği yapmasına karar verildi.

Buna göre, 2023 yılında Dünya Kupası'nın bir etabı, Dünya Kupası finali, Avrupa Gençler Şampiyonası ve Dünya Yıldızlar (19 yaş altı) Şampiyonası, Türkiye'de düzenlenecek.

Öte yandan, 2024 yılında da Dünya Kupası finalinin Türkiye ev sahipliğinde gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Veli Ozan Çakır, bu yıl Türkiye'de düzenlenen organizasyonların uluslararası spor kamuoyu tarafından büyük takdir topladığını vurguladı.

Başarılı geçen yarışların Türkiye'yi modern pentatlonun merkez ülkelerinden biri haline getirdiğine işaret eden Çakır, "2022 yılında Ankara'da düzenlediğimiz Dünya Kupası organizasyonları, ülkemizin organizasyon düzenleme yeteneğini ve potansiyelini ortaya koymuştur. Teknik ekibimizden hakemlerimize, tüm modern pentatlon camiası olarak yarış organizasyonu konusunda deneyimli olduğumuzu göstermiş olmamız, uluslararası yarış organizasyonlarının ülkemize verilmesi kararında etkili olmuştur. 2023 yılında ev sahipliği yapacağımız yarışmaların ülkemize ve camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.