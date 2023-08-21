VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dezenformasyon Bülteni yayımlandı: Sosyal medyadaki iddialara yalanlama
İsrail şiddetten vazgeçmiyor! 8 Filistinli yaralandı
Malezya'dan TUSAŞ'a övgü: Kapasitesini aktif biçimde artırıyor
Yunanistan Dedeağaç'taki orman yangını 3. gününde
ABD'den Belarus uyarısı: Ülkeyi terk edin!
Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı
21 Ağustos 2023 Pazartesi 16:39:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2023 Pazartesi 16:39:00

2023 Türkiye Futgolf Şampiyonası'nın 4. etabı Silivri Cup gerçekleşti

ABONE OL

2023 Türkiye Futgolf Şampiyonası'nın 4. etabı Silivri Cup 100 oyuncunun katılımıyla gerçekleşti.

2023 Türkiye Futgolf Şampiyonası'nın 4. etabı olan ve TGF Silivri Golf sahasında düzenlenen Silivri Cup 100 oyuncunun katılımıyla gerçekleşti.

Erkekler kategorisinde birinciliğe ulaşan Göksel Aksu, turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

Maçkolik, Acıbadem Sports, Makhill Taşımacılık, Otto Nuts, Renk Matbaa, Lig Radyo Carwax Ataşehir ve Braun firmalarının sponsorluk desteğinde bulunduğu Silivri Cup'taki çeşitli yarışmalarda ve kategorilerde derece yapan isimler ise şu oyuncular oldu:

Erkek - Genel Kategori

1-Göksel Aksu

2-Evren Sürmen

3-Abdullah Arslan

4- Atakan Tamkan

5- Olcay Şahan

6- Berat Bulut

7- Furkan Nebioğlu

8- Murat İçin

9- Cem Erman

10- Cemre Civelek

Erkek Senyör (+45)

1-Murat İçin

2-Atalay Budak

3-Selçuk Bir

Erkek Senyör (+55)

1-Aydin Salur

2-Necip Pazarcı

3-Esat Recep Akkitap

Braun Hole In One Challenge

1-Furkan Nebioğlu

Makhill Taşımacılık ChipShot Challenge

2-Ufuk Şansal - Mertkan Aksu

Maçkolik Pairs Cup

1-Fatih Pazarcı & Ufuk Şansal

2-Melih Erten & Onur Ardiçdalı

3-Ali Vanizor & Şahin Özyardımcı

Last Day Cup

1-Levent Egel

2-Selçuk Bir

3-Muhammed Biçer

Junior Kategori: Rüzgar Aksu

Etiketler : 2023 türkiye futgolf şampiyonası silivri golf silivri cup
Eski eş davasını kazandı

Eski eş davasını kazandı
Ekrana dönüyor

Ekrana dönüyor
Mazhar Alanson: Bizim en büyük şansımız üç doğru adamın birbirini bulmuş olmasıdır

Mazhar Alanson: Bizim en büyük şansımız üç doğru adamın birbirini bulmuş olmasıdır
Karadeniz hazırlığı

Karadeniz hazırlığı
Artık başka projelere

Artık başka projelere
Halis Ağa'nın kızı oldu

Halis Ağa'nın kızı oldu
Okuma buluşması

Okuma buluşması
Rengarenk Nil

Rengarenk Nil
Aşkını ilan etti

Aşkını ilan etti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX