VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bilecik'te yolcu otobüsü devrildi, 12 kişi yaralandı
Kut'ül Amare Zaferi şehitleri Kut'ta törenle anıldı
İstanbul'da kentsel dönüşüm için 3 günde 58 bin 61 başvuru yapıldı
İstanbul Güvenlik Forumu 2-3 Mayıs'ta düzenlenecek
Başkan Erdoğan, şehit ailesine taziye mesajı gönderdi
Millet İttifakı eleştirisi... "Bizzat kendilerinin 'kumar masası' dedikleri masa rulet masası çıktı"
29 Nisan 2023 Cumartesi 17:30:00 - Güncelleme:29 Nisan 2023 Cumartesi 17:30:00

2023 FIBA Dünya Kupası'nda grup kuraları çekildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Endonezya, Filipinler ve Japonya'nın ev sahipliğinde 25 Ağustos-10 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek 2023 FIBA Dünya Kupası'nda grup aşaması kuraları çekildi.

Filipinler'in başkenti Manila'da eski basketbolcular Luis Scola ve Dirk Nowitzki tarafından gerçekleştirilen kura çekiminin ardından Dünya Kupası grupları belli oldu.

Kupada gruplar şöyle oluştu:

A Grubu: Angola, Dominik Cumhuriyeti, Filipinler, İtalya

B Grubu: Güney Sudan, Sırbistan, Çin, Porto Riko

C Grubu: ABD, Ürdün, Yunanistan, Yeni Zelanda

D Grubu: Mısır, Meksika, Karadağ, Litvanya

E Grubu: Almanya, Finlandiya, Avustralya, Japonya

F Grubu: Slovenya, Yeşil Burun Adaları, Gürcistan, Venezuela

G Grubu: İran, İspanya, Fildişi Sahili, Brezilya

H Grubu: Kanada, Letonya, Lübnan, Fransa

Etiketler : 2023 fıba dünya kupası endonezya filipinler japonya kura
Çocuklara yardım eli

Çocuklara yardım eli
Mutfakta Karsu var

Mutfakta Karsu var
Kayıkçı'nın kızı olarak dönüyor

Kayıkçı'nın kızı olarak dönüyor
Yeterince güzelim

Yeterince güzelim
Telefonla prova yapılmasına sinirleniyor

Telefonla prova yapılmasına sinirleniyor
4 ay sonra sahnede

4 ay sonra sahnede
Yaza yeni albüm

Yaza yeni albüm
Baba-oğul buluşması

Baba-oğul buluşması
Ben nereye Roco oraya

Ben nereye Roco oraya

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX