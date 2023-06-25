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25 Haziran 2023 Pazar 10:00:00 - Güncelleme:25 Haziran 2023 Pazar 10:00:00

2023 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası finalinde İspanya ile Belçika karşılaşacak

Kaynak: AA

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2023 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda İspanya ve Belçika finale yükseldi.

Slovenya'nın başkenti Lübliyana'daki Arena Stozice'de yapılan yarı final maçlarının ardından finalistler belli oldu.

İspanya, Alba Torrens'in 27 sayıyla yıldızlaştığı günün ilk maçında Macaristan'ı 69-60 yendi. Turnuvada 4 şampiyonluğa sahip İspanya, tarihinde 6. kez adını finale yazdırdı.

Türk hakem Kerem Baki'nin de görev yaptığı mücadelede ise Belçika, Fransa'yı 67-63 mağlup etti. Fenerbahçe Alagöz Holding'in Belçikalı oyuncusu Emma Meesseman, 24 sayıyla galibiyetin mimarı oldu. 2017 ve 2021'deki turnuvaları üçüncülükle tamamlayan Belçika, tarihinde ilk kez finale kaldı. Son 5 şampiyonanın finalisti Fransa ise bu defa yarı finalde elendi.

Turnuvada İspanya ile Belçika arasında yapılacak final maçı, yarın TSİ 21.00'de başlayacak. Macaristan ile Fransa'nın karşılaşacağı üçüncülük maçı ise yarın TSİ 18.00'de oynanacak.

Etiketler : avrupa kadınlar basketbol şampiyonası ispanya belçika
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