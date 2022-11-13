İstiklal Caddesi'nde patlama!

Taksim İstiklal Caddesi'nde henüz neden kaynaklandığı belirlenemeyen bir patlama yaşandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamada 6 kişi vefat etti, 81 kişi yaralandı.

Patlamanın sesi çevreden duyulurken, caddede yürüyen vatandaşların kaçıştığı görüldü.

Olay yerine gelen polis ekipleri caddede güvenlik önlemi aldı.

Patlamanın ardından polis ekipleri İstiklal Caddesi'ni boşaltılırken, Taksim Camisi de kapatıldı. Güvenlik amacıyla helikopterin de havadan denetim yaptığı görüldü.

81 KİŞİ YARALANDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada yaralı sayısının 81'e yükseldiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Tüm görgü tanıkları dinleniyor. Detaylar netleşince kamuoyu ile paylaşacağız. 81 yaralımız var, ikisinin durumu ağır." ifadelerini kullandı.

CAN KAYBI 6'YA YÜKSELDİ

Başkan Erdoğan, Endonezya'ya hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında, can kaybının 6'ya yükseldiğini açıkladı.

Başkan Erdoğan, "4'ü olay yeri 2'si ise hastanelerde olmak üzere 6 vefat söz konusu. Yaralı sayımız ise 53." ifadelerini kullandı.

YARALILARIN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yaralıların tedavisi hastanelerimizde devam ediyor" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İstiklal Caddesi'ndeki patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 53 yaralımız var. İlk müdahaleler olay yerine ulaşan ekiplerce yapıldı. Yaralıların tedavisi hastanelerimizde devam ediyor. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılara geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

SEKİZ SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Adalet Bakanı Bozdağ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstiklal Caddesi'ndeki patlamayla ilgili sekiz savcı ve iki başsavcıvekili görevlendirildiğini bildirdi. Bakan Bozdağ, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı patlamayla ilgili adli tahkikat başlatmıştır. Soruşturmanın etkin yürütülmesi için sekiz cumhuriyet savcısı ve iki cumhuriyet başsavcıvekili görevlendirilmiştir. Hadise bütün yönleriyle etkin bir şekilde soruşturulmaktadır. Güvenlik güçlerimizin kısa sürede fail ya da failleri tespit edip yakalayacağından, soruşturma sonucunda da hadisenin bütün boyutları ile aydınlatılacağından hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır." açıklamasında bulundu.

BAKANLAR İSTANBUL'A DOĞRU HAREKET ETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamanın ardından İstanbul'a gitti.

Edinilen bilgiye göre, Bakanlar Soylu ve Bozdağ'ın programlarını yarıda keserek İstanbul'a hareket ettiği öğrenildi.

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlamaya ilişkin yayın yasağı getirildi.

RTÜK tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul'daki patlamaya ilişkin yayın yasağı getirilmiştir. Tüm medya kuruluşlarımızın dikkatine önemle sunulur." ifadeleri kullanıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Beyoğlu'nda meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturma başlatılarak 5 savcı görevlendirilirken, Sulh Ceza Hakimliğince yayın yasağı getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beyoğlu'ndaki patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstiklal Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen ve yaralıların olduğu patlamayla ilgili soruşturma başlattı.

Başsavcılık, soruşturma kapsamında 5 cumhuriyet savcısı görevlendirdi.

Ayrıca, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından, patlamayla ilgili görsel ve işitsel tüm haber ve sosyal paylaşım sitelerine yönelik yayın yasağı kararı verildi.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN AÇIKLAMA

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

İletişim Başkanı Altun, "Yaşanan olayla ilgili olarak devletimizin tüm kurum ve kuruluşları hızlı, titiz ve etkin bir şekilde soruşturma yürütmektedir. Medya kuruluşlarını sorumlu olmaya, sosyal medya kaynaklı dezenformatif içeriklere itibar etmemeye, ilgili kamu otoritelerinin açıklamalarını esas almaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"ACİL KAN İHTİYACI BULUNMAMAKTADIR"

Türk Kızılay'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda da "İstanbul'da meydana gelen patlamanın ardından civardaki hastanelere kan sevkiyatı yapılmıştır. Şu an acil kan ihtiyacı bulunmamaktadır." denildi.

OLUMSUZ PAYLAŞIMLARA SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, patlamaya ilişkin sosyal medya hesaplarından yapılan olumsuz haberlere yönelik paylaşımlara soruşturma başlattı.

BEŞİKTAŞ-FRAPORT TAV ANTALYASPOR KARŞILAŞMASI ERTELENDİ

Öte yandan Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanması gereken karşılaşma, Beyoğlu'nda yaşanan patlama nedeniyle ertelendi.

BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Polis ekipleri, İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı araç ve yaya trafiğine kapattı. Caddeye geçişlere izin verilmezken, Taksim Camisi de kapatıldı. Güvenlik amacıyla helikopterin de havadan denetim yaptığı görüldü.

Patlama nedeniyle Taksim bölgesindeki bazı yollarda trafik geçici olarak durduruldu. Taksim Cumhuriyet Caddesi alt geçidi Şişli-Tarlabaşı yönü ile Unkapanı (Atatürk) Köprüsü Taksim yönü de geçici olarak trafiğe kapatıldı.