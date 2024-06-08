Güzel koyları, içinizi ısıtan güneşi ve etkileyici mimarisiyle Fransız Rivierası'nı andıran Adriyatik'in gözde kıyısı Montenegro, diğer ismi ile Karadağ, birbirinden güzel doğa harikalarına ev sahipliği yapan muhteşem coğrafyası ile ziyaretçilerine büyüleyici bir dünyanın kapılarını açıyor. 1 saat 45 dakika süren kısa uçuşlarla ulaşabileceğiniz, Türk vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülkeler arasında yer alan Montenegro, Adriyatik Denizi boyunca uzanan dağları, gölleri, muazzam kıyı şeridi ve harika Akdeniz iklimi ile baştan çıkarıcı. Kirlenmemiş denizi, UNESCO tarafından koruma altına alınan şehirleri, topraklarındaki binlerce yıl öncesinden kalan tarihi kale ve kiliseleri ile Montenegro'da gezip görecek çok yer, keşfedecek çok şey var.

HARİKA BİR KÖRFEZ

Dramatik dağ manzaralarıyla çevrili, harika bir körfez manzarası ile ödüllendirilen Kotor kartpostallarda göründüğünden daha güzel, arka plan resmi yapıp, hayallere dalacak kadar büyüleyici. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan ve Akdeniz'in en iyi korunmuş Ortaçağ kentlerinden biri olan Kotor aynı zamanda tarihi bir liman kenti. 12. yüzyılda kurulan şehrin dar sokaklarında dolaşırken bol bol fotoğraf çekmek isteyeceksiniz. Kiliselere, tarihi evlere, saraylara açılan labirenti andıran taş sokakları ile zamanda yolculuğa çıkmış gibi hissettiriyor.

MERKEZİ ES GEÇMEYİN

Açık hava müzesini andıran tarihi şehir merkezi Stari Grad'da zamanı durdurarak, şehri keşfedebilirsiniz. Kotor'da Saat Kulesi, eskiden suçluların cezalandırıldığı Utanç Sütunu, Hırvat Katolik Kilisesi olan St. Tryphon Katedrali, bir Ortodoks kilisesi olan St. Nicholas Kilisesi ve birbirinden güzel pek çok mimari yapıyı yürüyerek keşfedebilirsiniz. Şehre tepeden bakan manzarasıyla göz kamaştıran San Giovanni Kalesi'ne giderek, Adriyatik Denizi manzarasına karşı anın keyfini çıkarabilirsiniz. Şehrin güzel manzarası için Fortification tepesine çıkmayı unutmayın!

PERAST'TIN TARİHİ BİNALARI MUHTEŞEM

Kotor Körfezi'nin en eski ve en güzel kasabalarından biri olan Perast tarihteki ticari ve mimari zenginliğini bugün de sahip olduğu kiliseleri, sarayları ile gözler önüne seriyor. Taş binaları, yer yer merdivene dönüşen dar taş sokakları ile UNESCO Dünya Mirası listesine de kendini sokabilmiş bu kasaba kesinlikle görülmeye değer. Küçük olsa da yüzyıllar boyunca birçok imparatorluğun kontrolüne geçtiğinden zengin bir tarihe sahip olan kasabada; müzeler, Katolik ve Ortodoks kiliseleri ve bir de gözetleme kulesi bulunuyor. Perast'ın en önemli tarihi miraslarından ikisi Perast Müzesi ve St. Cross Kulesi.

ENERJİNİZ VARSA BUDVA'YA KOŞUN

Upuzun sahilleri ve kumsallarıyla Montenegro'nun en çok ziyaretçi çeken sahil şehri Budva tarihi dokusu, tarihi şehir merkezi Stari Grad ve 15 dakika uzaklıktaki harika Sveti Stefan Adası ile her zaman popüler! Budva, Ortaçağdan günümüze en iyi şekilde korunan tarihi güzellikleri ve gece hayatıyla da Balkanlar'ın en renkli şehirlerinden biri. Yeme-içme mekanları ve ülkenin hareketli yaşamına sahip enerjisiyle "Montenegro'nun Miami'si" benzetmesini buraya geldiğinizde sıkça duyacaksınız. Ülkenin jet-setinin yazlıklarının yer aldığı Budva'da lüks tekneler, oteller şehrin vazgeçilmezleri.