VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Adım adım TOGG'a doğru... Geri sayım başladı
Mersinliler güneşli havayı fırsat bilip Ekim'de denize akın etti
İngiltere'de Rishi Sunak adaylığını resmen açıkladı
Rusya'da savaş uçağı yerleşim bölgesine düştü
Bakan Dönmez'den altın açıklaması: Toplam 1890 ton rezerve ulaşıldı
Başkan Erdoğan'dan Demirtaş'a sert tepki: Bu zatın Kürtlükle alakası var mı?
AB üyesinden Avrupa Birliği'ne rest: Yeni yaptırımlara izin vermeyeceğiz
İsrail Savunma Bakanı, Türkiye öncesi Yunanistan ziyaretini iptal etti
Rıdvan Dilmen'den geceye damga vuran yorum: 'Aynı Aykut Kocaman gibi'
80 yıl sonra bir ilk! ''Bağıran Kartallar'' konuşlandı: Savaşmaya hazır
Trabzonspor'dan rekor istatistik! Seri 30 maça çıktı
Türk savunma sanayisini takibe aldılar: Silah satın almamıza rağmen Türkiye'nin gerisindeyiz
Karadeniz'de mayın mesaisi... Karakol gemileri, helikopter ve İHA'lar devreye sokuldu!
Suudi Arabistan'dan Türkiye açıklaması: Yakında davet edeceğiz
Bakan Nebati müjdeyi verdi... Esnafa Kredi Destek Paketi yürürlükte
Yüzyıllardır yapılan en büyük yanlış! Çay demlemede altın değerinde yöntem...
Suriye'de terör örgütüne nokta operasyon... El-Bab'da yakalanan 9 DEAŞ'lı terörist tutuklandı
ABD Başkanı Biden'ın o görüntüleri şaşırttı... Sunucu ne yapacağını şaşırdı
MSB duyurdu! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 terörist etkisiz...
Yargıtay'dan emsal karar! "Para alan da, veren de suçlu"
Türkiye bir ilki başardı! Dijital birliğin "ağır abisi" Kapgan...
Kılıçdaroğlu'nun 'fabrika' yalanını vatandaş çürüttü!
Mehmet Ali Çelebi'nin annesi: Milli cepheye geçti, gurur duydum
Vatandaşlardan yoğun ilgi! 7 Kasım'a kadar sürecek
23 Ekim 2022 Pazar 17:30:00 - Güncelleme:23 Ekim 2022 Pazar 17:30:00

Tuz Gölü'nde yavru flamingo mutluluğu

ABONE OL

Tuz Gölü'nde kuraklık tehlikesine karşı alınan tedbirler sonuç verdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "10 bin flamingo yavrusu yumurtalarından çıktı, sağ salim büyüdü, hatta bazıları göçtü. Bazıları da bizimle kaldı" ifadesini kullandı.

Tuz Gölü'nde kuraklık tehlikesine karşı alınan tedbirler sonuç verdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "10 bin flamingo yavrusu yumurtalarından çıktı, sağ salim büyüdü, hatta bazıları göçtü. Bazıları da bizimle kaldı" ifadesini kullandı.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından, Tuz Gölü'nde kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalan flamingo yavruları için alınan tedbirlerin sonuç verdiğini ve yavru flamingoların kurtulduğunu duyurdu. Kurum, "Çok şükür aldığımız tedbirler sonuç verdi. Tuz Gölü'nde 10 bin flamingo yavrusu yumurtalarından çıktı, sağ salim büyüdü, hatta bazıları göçtü. Bazıları da bizimle kaldı." paylaşımında bulundu. Bakanlık, Kurum'un talimatı üzerine Tuz Gölü'ndeki iklim değişikliğine bağlı kuraklık nedeniyle yaşanan flamingo ölümlerinin önüne geçmek için ağustosta bir dizi önlem almıştı. Öncelikle flamingo yavrularının uçma ergenliğine erişinceye kadar, kuluçka bölgesinin susuz kalmaması için bölgeye tankerlerle su takviyesi yapıldı. Kalıcı çözüme yönelik de 4 kilometrelik borular döşeyerek flamingolara can suyu aktarıldı.

Alınan tedbirlerin ardından, Tuz Gölü'nde yumurtadan çıkan 10 bin yavru flamingo, gelişimlerini sağlıklı bir şekilde tamamladı. Bakanlık açıklamasında, "Bir kısmı göçse de önemli bir bölümü Özel Çevre Koruma Bölgesi içindeki Kulu ve Tersakan gibi göller dışında Mamasın Barajı gibi civardaki sulak alanlara dağıldı. Toplu halde beslenen flamingolar, yine toplu halde bölge üzerinde uçarken allı turna adına yakışır şekilde kızıl renkleriyle görsel şölen sunmaya devam ediyor." ifadesine yer verildi.

Etiketler : Tuz Gölü flamingo 10 bin yavru flamingo
Tiyatro sahnesinin ‘Muhteşem İkili'si

Tiyatro sahnesinin ‘Muhteşem İkili'si
Gülşen, hakim karşısına çıkıyor

Gülşen, hakim karşısına çıkıyor
Marmaris'ten iyiyim pozu

Marmaris'ten iyiyim pozu
Miniklerin gözünden sanat

Miniklerin gözünden sanat
Buray'dan ‘duyarlı olun' çağrısı

Buray'dan ‘duyarlı olun' çağrısı
Saçlar eşine emanet

Saçlar eşine emanet
Mali korkuttu

Mali korkuttu
Romantik sürpriz

Romantik sürpriz
Bahisçi Tamer

Bahisçi Tamer

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX