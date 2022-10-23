Tuz Gölü'nde yavru flamingo mutluluğu

Tuz Gölü'nde kuraklık tehlikesine karşı alınan tedbirler sonuç verdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "10 bin flamingo yavrusu yumurtalarından çıktı, sağ salim büyüdü, hatta bazıları göçtü. Bazıları da bizimle kaldı" ifadesini kullandı.



Bakan Kurum, sosyal medya hesabından, Tuz Gölü'nde kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalan flamingo yavruları için alınan tedbirlerin sonuç verdiğini ve yavru flamingoların kurtulduğunu duyurdu. Kurum, "Çok şükür aldığımız tedbirler sonuç verdi. Tuz Gölü'nde 10 bin flamingo yavrusu yumurtalarından çıktı, sağ salim büyüdü, hatta bazıları göçtü. Bazıları da bizimle kaldı." paylaşımında bulundu. Bakanlık, Kurum'un talimatı üzerine Tuz Gölü'ndeki iklim değişikliğine bağlı kuraklık nedeniyle yaşanan flamingo ölümlerinin önüne geçmek için ağustosta bir dizi önlem almıştı. Öncelikle flamingo yavrularının uçma ergenliğine erişinceye kadar, kuluçka bölgesinin susuz kalmaması için bölgeye tankerlerle su takviyesi yapıldı. Kalıcı çözüme yönelik de 4 kilometrelik borular döşeyerek flamingolara can suyu aktarıldı.

Alınan tedbirlerin ardından, Tuz Gölü'nde yumurtadan çıkan 10 bin yavru flamingo, gelişimlerini sağlıklı bir şekilde tamamladı. Bakanlık açıklamasında, "Bir kısmı göçse de önemli bir bölümü Özel Çevre Koruma Bölgesi içindeki Kulu ve Tersakan gibi göller dışında Mamasın Barajı gibi civardaki sulak alanlara dağıldı. Toplu halde beslenen flamingolar, yine toplu halde bölge üzerinde uçarken allı turna adına yakışır şekilde kızıl renkleriyle görsel şölen sunmaya devam ediyor." ifadesine yer verildi.