VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
CHP'nin ezan rahatsızlığı! "Bu ne ya! Ora cami bura cami"
Gazze'de can kaybı 33 bini geçti
"Kilit kavşak"ta bayram öncesi trafik yoğunluğu arttı
Bayramda Batı Karadeniz'in turizm beldeleri doğa ve tarihle iç içe tatil imkanı sunuyor
Refah'ta 600 bin çocuk İsrail saldırılarının tehdidi altında
545 milyon yıllık deniz lalesi fosili Samsun Müzesi'nde sergileniyor
06 Nisan 2024 Cumartesi 14:15:00 - Güncelleme:06 Nisan 2024 Cumartesi 14:15:00

Türkiye'nin yeni turistik treni "Mezopotamya Ekspresi" tanıtım turunu tamamladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Ankara'dan Diyarbakır'a uzanan güzergah boyunca seyahat tutkunlarına yeni deneyimler yaşatacak turistik trenin, 19 Nisan'daki ilk seferi öncesi tanıtım turu gerçekleştirildi.

Seferine Ankara'dan başlayan tren, Kayseri, Malatya ve Elazığ'da mola verdi ve yaklaşık 1 gün sonra Diyarbakır'a ulaştı. İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde güzergah boyunca doğa manzaralarının keyfini çıkaran yolcular, mola verilen şehirleri de tanıma imkanı buldu. Bölgedeki tarihi yerleri ziyaret eden katılımcılar, yöresel lezzetlerin tadına bakarken yerel ürünleri de satın alma fırsatı yakaladı.

DİYARBAKIR TSO BAŞKANI KAYA KARŞILADI

Turistik treni karşılayan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, kentin en güçlü yanlarından birinin de turizm olduğunu söyledi.

"Mezopotamya Ekspresi"nin şehrin tanıtımı için çok büyük avantaj olduğunu vurgulayan Kaya, "Yılda 1 milyonu aşkın turistin hem esnafımıza hem de kentimize önemli katkıları var ama bu trenle Ankara'dan Diyarbakır'a kadar ülkemizin güzellikleri görülecek ve duracağı kentlere de katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına söz konusu seferi başlattıkları için teşekkür eden Kaya, "Kentimizin ve bölgemizin turizminin gelişmesi anlamında çok önemli. Biz de üzerimize düşen her türlü çalışmayı yaptık. İnsanların bölgeyi görmesinde, tanımasında çok önemli bir araç olacak." dedi.

KATILIMCILAR SEFERDEN MEMNUN AYRILDI

Kızı Melina ile seyahat eden İlkim Kutval, turun katılmayı çok istedikleri bir etkinlik olduğunu söyledi. Kutval, yolculuğun kendilerine farklı bir deneyim sunduğunu belirterek, "Kaldığımız kabini süsleyerek çok rahat bir yolculuk geçirdik, gayet keyifliydi."diye konuştu.

İzmir'den gelerek tura katıldığını söyleyen Mehmet Çoban ise seyahati ve farklı şehirlerde yeni şeyler keşfetmeyi sevdiğini dile getirdi. Çoban, yolculuğun çok konforlu olduğunu ve özellikle gezginler için ideal olduğunun altını çizerek, "Yolculuk boyunca ülkenin güzel manzaralarına şahit olurken, kendinden de bir parça buluyorsun. Çok keyif aldım, bence herkes keyif alacaktır." dedi.

Didem Hazıray da yolculuğa arkadaşıyla katıldığını belirterek, "Tur, zamanda yolculuk yapmak gibi hissettiriyor. Uzun zamandır planlarım arasındaydı. Çok keyif aldım." ifadelerini kullandı.

Tren seferine katılmak için İstanbul'dan Ankara'ya geldiğini aktaran Helin Gözde Yılmaz da böyle bir turu her zaman hayal ettiğini aktardı. Yılmaz, trende bulunmanın çok güzel bir his olduğunu belirterek, "Kilometrelerce yol giderken, şehirler değişiyor ama odan aynı kalıyor. Herkesin hayatında bir kere de olsa bu deneyimi yaşaması gerekiyor diye düşünüyorum. İmkan olursa diğer turları da denemek isterim." dedi.

SEFERLER 19 NİSAN'DA BAŞLIYOR

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünce 1051 kilometrelik güzergahta düzenlenen seferin ilkinin Ankara'dan 19 Nisan Cuma günü saat 15.55'te, dönüş treninin ise Diyarbakır'dan 21 Nisan Pazar günü saat 12.00'de hareket etmesi bekleniyor.

"Mezopotamya Ekspresi"nde toplam 180 yolcu kapasiteli 9 yataklı ve 1 yemekli vagon bulunuyor. Trende iki kişilik yataklı vagonlarda yolculuk yapmak isteyenler 9 bin lira, dönüş güzergahında ise 8 bin lira ücret ödeyecek.

Vagonlardaki iki kişilik odalarda koltuklar, aynı zamanda gece uyumak için yatağa da dönüşüyor. Odalarda yolculuk yapacak olanların kişisel ihtiyaçlarına yönelik buzdolabından lavaboya, eşya dolabından aydınlatma ve ısıtmaya kadar her türlü imkan sunuluyor.

Konuklarına eşsiz doğa manzaraları eşliğinde keyifli bir yolculuk yaşatacak olan turistik tren, Kayseri ve Malatya'da üçer saat, Elazığ'da ise 4 saat mola verecek. Tren seferlerinin, Diyarbakır başta olmak üzere bölge ekonomisine de katkı sağlaması bekleniyor.

Etiketler : seyahat turistik tren ankara diyarbakır mezopotamya ekspresi
Hülya Avşar: Arkada büyük ekip var

Hülya Avşar: Arkada büyük ekip var
'Andromeda Galaksisi'nde 100 yaşında sevgilim var!'

'Andromeda Galaksisi'nde 100 yaşında sevgilim var!'
Erdem Ergün dedesinin anısını şarkısında yaşattı

Erdem Ergün dedesinin anısını şarkısında yaşattı
Uğur Işılak: Sanatçı kaygılı olmamalı

Uğur Işılak: Sanatçı kaygılı olmamalı
Stilleri konuştu

Stilleri konuştu
Oy kullanmak için geldi

Oy kullanmak için geldi
'Yan Oda' dizisi ekrana veda etti

'Yan Oda' dizisi ekrana veda etti
Sıla istedi, Ebru Polat kaptı!

Sıla istedi, Ebru Polat kaptı!
Sanatçı Kadir İnanır yoğun bakımdan çıkarıldı

Sanatçı Kadir İnanır yoğun bakımdan çıkarıldı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX