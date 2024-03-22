VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İmamoğlu döneminde İSKİ rezaleti! Borç 48 kat arttı
Emine Erdoğan'dan koruyucu ailelere yönelik paylaşım
CHP'de para sayma skandalı... Kaftancıoğlu'nun bugün ifade vermesi bekleniyor
AJet'ten "1 dolar ve 1 avroya yurt dışı indirimli bilet" kampanyası
BM Raportörü: İsrail'in Gazze'deki suçları UCM'yi önümüzdeki 50 yıl meşgul edebilir
İsrail ordusunun Şifa Hastanesine düzenlediği baskında şu ana kadar 150'den fazla Filistinli öldürül...
22 Mart 2024 Cuma 13:00:00 - Güncelleme:22 Mart 2024 Cuma 13:00:00

Türkiye bu yılın ilk iki ayında 4,3 milyon turist ağırladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Kültür ve Turizm Bakanlığı, ocak ve şubat aylarında 4 milyon 341 bin 606 turistin Türkiye'ye geldiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'ye 2024'ün ilk iki ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 4 milyon 341 bin 606 oldu.

Şubat ayında ise Türkiye'yi 2 milyon 294 bin 579 yabancı ziyaret etti.

Böylece şubat ayı artış oranı da bir önceki yıla göre yüzde 22,68 oldu.

Etiketler : kültür ve turizm bakanlığı türkiye turist
Hırsız damat istemem

Hırsız damat istemem
Melisa Sözen, ‘Aile Yalanları' ile tiyatroda

Melisa Sözen, ‘Aile Yalanları' ile tiyatroda
Türkiye'yi karış karış gezecek

Türkiye'yi karış karış gezecek
Taş Kağıt Makas bu kez ağlattı… Rıza'nın sözleri yürekleri yaktı

Taş Kağıt Makas bu kez ağlattı… Rıza'nın sözleri yürekleri yaktı
Paris Fashion Week'te bir Türk

Paris Fashion Week'te bir Türk
"Soyadını taşımaktan onur duydum!"

"Soyadını taşımaktan onur duydum!"
Abisini trafik kazasında kaybetti

Abisini trafik kazasında kaybetti
Kerem annesi Fahriye Evcen ile gezmede

Kerem annesi Fahriye Evcen ile gezmede
Tokyo'dan sevgiler!

Tokyo'dan sevgiler!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX