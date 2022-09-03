Terörden temizlenen Munzur Dağları, doğa tutkunlarını ağırlıyor

Terörden temizlenen, Erzincan ve Tunceli'nin ortasında bulunan 3300 rakımlı Munzur Dağları, turizmde adından söz ettiriyor.



Zirvesinde kar, yaylalarında açan rengarenk çiçekler ve dereleriyle dört mevsimin bir arada yaşandığı Munzur Dağları, doğa yürüyüşü yapan yerli turistleri, fotoğraf sanatçılarını ve doğa tutkunlarını cezbediyor.

Kilometelerce yürüyerek Munzur'a tırmandılar

Erzincanlı görüntü yönetmeni Muhammed Kösen, fotoğraf sanatçısı Emrah Karakoç ve yerli turistler, Erzincan'ın Tatlısu köyünden başlayıp belirli bir mesafe araçla, ardından kilometrelercek yürüyerek 3300 rakımlı Munzur Dağlarına çıktı.

Kampseverlerin de ilgi odağı oldu



Vatandaşlar, gördükleri muhteşem doğa karşısında hayranlıklarını gizleyemedi. Gür akan dereleri geçip rengarenk açan çiçekleri koklayan yerli turistler, yolun yorgunluğunu unuttu.

Daha sonra yöredeki en büyük buzul göl olan Yeşil Göl'ün etrafında kamp yaparak doğanın keyfini çıkardı.

Munzur Dağları'nın adrenalin sevenler için bulunmaz bir doğa, kamp kurmak için muhteşem alana sahip olduğunu ifade eden vatandaşlar, ulaşmanın yorucu ama zorluklara değdiğini söylüyor.

"Munzur'da her mevsim bahar"



Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da, geçtiğimiz hafta Munzur Dağları'nın benzersiz güzelliği içerisinde otlayan koyunların İnsansız Hava Araçları (İHA) ile havadan çekilmiş görüntülerini paylaşmıştı.

Paylaşımında, "İHA'ların kamerasından Tunceli Munzur'da sıradan bir gün. Şu koyunların dağlarda otlamasına bak. Bu topraklarda artık her mevsim bahar, her mevsim huzur hüküm sürüyor" ifadelerini kullanmıştı.