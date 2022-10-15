Sinop kruvaziyer turizminde iddialı

Uzun sahilleri, temiz denizi ve tarihi dokusuyla Orta Karadeniz'de potansiyeliyle öne çıkan Sinop, kruvaziyer turizminde de iddialı. Akliman, Hamsilos ve Erfelek Tatlıca Şelaleleri gibi tabiat parkları, tarihi mekanları, uzun sahilleri ve temiz deniziyle son yıllarda bölgesinin cazibe merkezi haline gelen Sinop, bu yıl 13'üncü kez kruvaziyer gemisi ağırladı. Gemiden inen yabancı turistler, kentin tarihi ve tabiat parkları gezerek kenti tanıma fırsatı buldu.

