Nisan ayının heyecan veren seyahat rotaları

İlkbaharın gelmesiyle birlikte bambaşka bir güzelliğe bürünen destinasyonlar baharın tadını çıkarmak isteyen gezginleri, görülesi köşeleri ile rüya gibi bir tatile davet ediyor. Siz de nisan ayında nereye gitsem diye düşünüyorsanız bu yazımız tam size göre!

SAKURA ZAMANI JAPONYA

Japonya, nisanda kesinlikle bir başka güzel! Başkent Tokyo'nun neon ışıklarından, Kyoto'nun pek çok mabed ve tapınağının dinginliğine kadar uzanan birbirinden güzel şehirleri ile göz kamaştıran Japonya adeta modernliğin ve geleneğin heyecan verici bir karışımı gibi... Baharın getirdiği yepyeni enerjiyle ilkbaharın gelişini müjdeleyen kiraz ağaçlarının çiçek açmaya başladığı bu dönem, özellikle Sakura Festivalleri'ni görmek için de oldukça ideal. Pitoresk doğal güzellikleri ve biyolojik çeşitliliği ile masalsı bir dokuya sahip bu büyüleyici ülkeyi keşfederken, fotoğraf makinenizin yanınızda bulunmasına dikkat edin, zira göreceğiniz her bir kareyi ölümsüzleştirmek isteyeceksiniz.

NAMİBYA'NIN VAHŞİ DOĞASI

Birbirine tamamen tezat ambiyansıyla Afrika'nın en ilginç ülkelerinden biri olan Namibya; ngebeli vahşi doğası, paslanmış gemi kalıntıları, çöl atıkları ve kumulları ile fotoğraf tutkunları için oldukça heyecan verici. Zıtlıklar ülkesi olarak da bilinen Namibya'nın batısında Namib Çölü, doğusunda ise Kalahari Çölü yer alıyor. Vahşi yaşam ve insanların neredeyse bir arada yaşadığı ülke; tehlikeli iskelet sahili, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Etosha Ulusal Parkı, çöldeki bir vahayı andıran Atlas Okyanusu'nun kıyısındaki Swakopmund ve fosilleşmiş ağaçların çevrelediği, dünyanın en eski ürkütücü çölü Sossusvlei ile çok daha fazlası...

DİNGİN BİR ADRES: MADEIRA

Yeni yerler keşfetmek herkes için oldukça heyecan verici. Atlas Okyanusu'nda, bitki örtüsünün zenginliğiyle hayranlık uyandıran Madeira da keşfedilmeyi bekleyen bu heyecan verici yerlerden bir tanesi. Aynı adı taşıyan takımadaların en büyüğünü oluşturan ada, yıl boyunca ılıman bir iklime sahip olmasından dolayı kültürü, doğası ve kendine has sakinliğiyle dingin bir seyahat arayanların da gözde adresi. Baharın gelişiyle birlikte ağaçları dolduran badem çiçekleri ile görsel bir şölen sunan Madeira'yı keşfetmek için Nisan ayı oldukça ideal. Madeira'yı keşfetmeye Old Town bölgesindeki rengarenk evleri ve çarpıcı mimarisiyle dikkatleri çeken başkent Funchal'dan başlamanız gerektiğini de ayrıca hatırlatalım. Portekiz'in en popüler şehirleri arasında yer alan Lizbon biraz zaman geçirdikten sonra "Neden burada yaşamıyorum" dedirtecek kadar sıcakkanlı şehirlerden biri. Kendine özgü kodlarını koruyan semtleri, bir sembol haline gelen tramvayları, yenilikçi ve yaratıcı yeme içme mekanları ile Lizbon, nisan ayında gezmek için oldukça ideal. Kentin tarihi sokaklarında kaybolmak, eski yapıları görmek ve geleneksel Fado müziğini dinlemek, hakiki bir Lizbon atmosferi solumak için yapmanız gerekenlerden.

ÜRDÜN'ÜN HER KÖŞESİ AYRI BİR DENEYİM

Küçük bir ülke olmasına rağmen büyüleyici tarihi, çöl manzaraları ve sualtı yaşamıyla her köşesinde sizi farklı bir deneyimle buluşturan Ürdün'ü yeniden keşfetmenin tam zamanı! Dünyanın 7 yeni harikasından biri kabul edilen Petra, Bedevi kültürünü yaşatan bir macera: Wadi Rum Çölü, sahil sayfiye kasabası Akabe ve sualtı zenginliği, Tevrat'a göre Hz. Musa'nın vaat edilen toprakları gördüğü ve yaşamını yitirdiği Nebo Dağı, "Mozaikler Şehri" Madaba bu ülkenin zenginliklerinden sadece birkaçı.

MARAKEŞ DUYULARINIZI HAREKETE GEÇİRECEK

Afrika'nın ilk kültür başkenti seçilen Fas'ın ikonik şehirlerinden biri olan Marakeş'te tüm duyularınızı harekete geçirecek bir seyahate hazır mısınız? Mimari, sanatsal ve kültürel mirası nedeniyle 2020 Afrika Kültür başkenti seçilen Marakeş; doğu ritimleri ve mistisizmiyle sizi hemen etkisi altına alırken, riyad denilen avlulu evleri, tarihi şehir bölümü ve modern hayata adapte olan yeni şehir bölümüyle tüm duyguları bir arada yaşatmayı başarıyor. Eski bir imparatorluk başkenti olan Marakeş'te İslam mimarisinin en güzel örneklerini görebilir, Yahudi kültürünün zenginliğini keşfedebilirsiniz.