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05 Haziran 2024 Çarşamba 13:52:00 - Güncelleme:05 Haziran 2024 Çarşamba 13:52:00

Kapadokya'ya yaz geldi!

Kaynak: AA

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Kapadokya'da kırkikindi yağmurlarının ardından vadiler yeşile büründü. Çok sayıda yerli ve yabancı turist, sıcak hava balonları ve doğal güzellikler eşliğinde eğlenceli vakit geçirdi.

Kapadokya'da son haftalarda artan sağanak yağışlar nedeniyle vadiler yeşile büründü.

Yeşil rengin hakim olduğu coğrafyada, yerli ve yabancı binlerce ziyaretçi doğal ve kültürel çeşitliliğin tadını çıkardı.

Bölgenin manzarasına hayran kalan turistler, sıcak hava balonları sayesinde vadilere kuş bakışıyla şahit oluyor.

Turistler, peribacaları çevresinde yoğunluk oluşturarak hem manzaraların keyfini çıkardı hem de eşsiz anların fotoğraf ve videolarını çekti.

Ortaya kartpostal niteliğinde eşsiz manzaraların çıktığı Kapadokya bölgesinde turistler, yeşile bürünen vadilerde sıcak hava balonlarını da fon olarak kullanarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etiketler : kapadokya sıcak hava balonu ürgüp
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