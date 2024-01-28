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28 Ocak 2024 Pazar 11:00:00 - Güncelleme:28 Ocak 2024 Pazar 11:00:00

İstanbul'daki Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı yarın açılacak

Kaynak: AA

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'daki Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifiyle yarın açılacağını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından, Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Hattın açılışının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifiyle 29 Ocak Pazartesi saat 11.00'de yapılacağı bilgisini veren Uraloğlu, "İstanbul'u kesintisiz, konforlu, yerli ve milli raylı sistem ağlarıyla donatmaya devam ediyoruz. İnşa ettiğimiz geleceğe miras eserler ile Türkiye hızlanıyor." ifadelerini kullandı.

Etiketler : abdulkadir uraloğlu gayrettepe kağıthane metro
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