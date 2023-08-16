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16 Ağustos 2023 Çarşamba 10:00:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2023 Çarşamba 10:00:00

İç savaşın sürdüğü Sudan'da hava sahası kısmen açıldı

Kaynak: AA

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Sudan Sivil Havacılık Kurumu, ülkenin doğusundaki hava sahasının kısmen açıldığını duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklamada, Kızıldeniz eyaletine bağlı Port Sudan şehrindeki Uluslararası Port Sudan Havalimanı'nın 15 Ağustos'tan itibaren sivil uçuşlara açıldığı belirtildi.

15 Nisan'dan bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmaların devam ettiği Sudan'da, tahliye ve insani yardım uçuşları dışında hava sahası kapalıydı.

Etiketler : sudan iç savaş hava sahası
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