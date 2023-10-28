Buz ve ateş ülkesi İzlanda'yı keşfedin

Lav ovalarındaki buz kubbeleri ve krater gölleriyle adeta bir doğa harikasını andıran İzlanda, göz kamaştıran doğal güzellikleri ile ziyaretçilerini büyülemeye devam ediyor. Avrupa seyahatlerinin en popüler rotalarından biri olan ülkede neredeyse her gün yaşanmayı bekleyen bir macera var. Kaplıcalar, volkanlar, şelaleler, fiyortlar ve buzulları keşfederek geçireceğiniz İzlanda seyahati sonrasında yeniden doğmuş gibi hissedeceğiniz kesin. İzlanda'daki soğuk hava ve kutup atmosferi her ne kadar birçok insan için havuza girmek için ideal koşullar oluşturmuyor gibi görünse de, aslında en beklenmedik yerlerdeki sıcak yüzme havuzları ve gizli lagünleri ile ziyaretçilerini şaşırtmayı fazlasıyla başarıyor. Ülkedeki hızla büyüyen en popüler aktivitelerden bir diğeri de soğuk terapi uygulamaları. Birçok yüzme havuzundaki soğuk küvetler aracılığıyla yapılan bu terapi yöntemi; havuz ziyaretiniz sırasında temizleyici sıcak buharın keyfini çıkarabileceğiniz en popüler uygulamalardan yalnızca bir tanesi. Özenle korunan aktif volkanları ve buzdan mağaraları ile yıl boyunca ziyaretçi akınına uğrayan İzlanda'nın işte daha önce duymadığınız başlıca özellikleri...

Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde volkanik bir ada üzerinde yer alan İzlanda için ışığın ve karanlığın ülkesi tanımlaması da yapılıyor. Böyle söylenmesinin nedeni ise; yaklaşık 24 saat güneş ışığının olduğu uzun yaz günlerinin yalnızca birkaç saatlik kasvetli gün ışığının olduğu kısa kış günleri ile dengelenmesi.

VOLKANİK PATLAMA DENEYİMİ MÜMKÜN

İzlanda'nın "Ateş ve Buz" ülkesi olarak adlandırılmasının en önemli sebeplerinden biri volkanik olarak oldukça aktif bir ülke olması. İzlanda'da tipik olarak her iki yılda bir volkanik patlama oluyor. Volkanik patlama deneyimi tabii ki "hayatta bir kez yaşanacak" bir deneyim. Örneğin Mart 2021'de Reykjanes yarımadasındaki başkent Reykjavik'e sadece 30 km uzaklıkta Geldingadalir'de yaşanan patlama, geniş bir lav nehrinde yavaşça akan huzurlu bir lav patlaması şeklinde yaşandığı için birçok gezgin tarafından trekking, helikopter turları gibi birbirinden keyifli aktivitelerle izlenebildi. Ayrıca bölgedeki turlara katılarak binlerce yıl önce eski yanardağ patlamalarında oluşan devasa lav mağaralarını ziyaret edebilir, her patlamadan sonra manzaranın nasıl değişerek dev lav alanları ve muazzam lav mağaraları bıraktığını görebilirsiniz.

KARTPOSTAL ŞEHRİ REYKJAVİK'İ GEZİN

Bir balıkçı köyü olarak kurulan, saflığını kaybetmeden hızla Avrupa'nın modern şehirler listesine giren Reykjavik kesinlikle görülmeye değer! Öncelikle kar yağdığında tam bir kartpostala dönüşen şehir manzarası için bu yolculuğa değer. İkinci olarak az yerleşimi sayesinde kış gecelerinde fazla ışığın olmaması kuzey ışıklarını görebilmeniz için harika bir ortam hazırlıyor. Hava soğuk olsa da kaplıcaları karla kaplı manzarada sıcacık sularda keyif yapma şansı veriyor.

UNUTULMAZ BÜYÜLÜ BUZ MAĞARALARI

İzlanda'daki buz mağaraları eşsizdir ve İzlanda'ya seyahat edenlerin mutlaka yaşaması gereken deneyimlerden biridir. İzlanda'da hem Langjökull hem de Vatnajökull buzulları üzerinde çok sayıda doğal kristal buz mağarası bulunuyor. Ayrıca Langjökull buzulundaki devasa insan yapımı buz tünelini ziyaret etmenizi öneririz, bu unutulmayacak bir deneyim olacaktır.

KARLI MANZARADA SICAK BANYO KEYFİ

İzlanda'da mutlaka görülmesi gereken, mavi sularıyla beyaz kar manzaralarına eşlik eden Blue Lagoon, yaz kış 38 derece suya sahip. Jeotermal Güç Santrali'nin atık sularının toplandığı bir göl iken bölge halkının bu suların iyileştirici gücü olduğuna inanmasıyla tesisleşen Blue Lagoon, dışarıda hava – derecelerdeyken içerisinde hem ısınacağınız hem de eşsiz İzlanda coğrafyasını izleyeceğiniz bir deneyim sunuyor. Karla kaplı zamanlarda bile ziyaretçi akınına uğrayan Blue Lagoon'un termal zengin suyu gençleştirip güzelleştiriyor.