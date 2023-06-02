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02 Haziran 2023 Cuma 13:51:00 - Güncelleme:02 Haziran 2023 Cuma 13:51:00

Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda 125 binden fazla kişi seyahat etti

Kaynak: AA

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 26 Nisan'da hizmete açılan Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda 125 binden fazla kişinin seyahat ettiğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nın mega projeler arasında yer aldığını belirterek, bu güzergahın açılmasıyla hızlı tren hattı uzunluğunun 2 bin 228 kilometreye ulaştığını ifade etti.

Türkiye'yi demir ağlarla örme hedefiyle çalışmalarına hızla devam ettiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, açıldığı günden bu yana hatta gerçekleştirilen seferlerle 125 binden fazla kişinin seyahat ettiği bilgisini verdi.

Karaismailoğlu, projenin, vatandaşların hızlı, güvenli ve konforlu seyahat etmelerine katkı sağladığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Projelerimizde yerli ve milli mühendislik çözümlerini daha da artıracağız. Ülkemizin dört bir yanında 3 bin 500 kilometre hızlı tren hattı çalışmaları da hızla devam ediyor. 2053 Ulaştırma ve Lojistik Master Planı çerçevesinde 52 ilimiz hızlı trenle tanışacak. Demir yolu uzunluğu 28 bin 590 kilometreye ulaşacak. Demir yolu yolcu sayısı 20 milyondan 270 milyona çıkacak. Demir yolu yük taşımacılığı da 38,5 milyon tondan 448 milyon tona ulaşacak."

Etiketler : adil karaismailoğlu ankara sivas hızlı tren seyahat
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