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26 Mayıs 2023 Cuma 15:07:00 - Güncelleme:26 Mayıs 2023 Cuma 15:07:00

"Yeter! Söz Savunmanın" belgeseli ilk kez izleyiciyle buluşacak

Kaynak: AA

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TRT tarafından 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümüne özel hazırlanan "Yeter! Söz Savunmanın" belgeseli, 63 yıl önce Yassıada'da esir tutulanların savunmalarını ilk kez kendi seslerinden ekranlara getirecek.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, belgeselde Adnan Menderes'in nasıl bebek katili yapılmak istendiği, Celal Bayar'ın kürsüde savunma hakkının elinden alınmasına tepkisi ve mahkeme salonunda hayatını kaybeden Lütfi Kırdar'ın son sözleri yayınlanacak.

Her cumartesi izleyiciyle buluşacak belgeselin ilk bölümü yarın akşam saat 22.30'da TRT Haber'de gösterilecek.

Bir döneme ışık tutacak 5 bölümlük belgesel, İstanbul Radyosu arşivindeki taş plaklardan çıkan ses kayıtları ve ortaya çıkan belgelerle hazırlandı.

Lütfi Kırdar'ın mahkemede verdiği cevaplar ile ölmeden üç gün önce ailesine yazdığı mektubun orijinaline de belgeselde yer veriliyor. Kırdar'ın oğlu Üner Kırdar belgeselde, darbecilerin babasının cenazesinden bile nasıl rahatsız olduklarını anlatacak.

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Yassıada'da tutuklu savcı Cemil Cahit Tokar, morg müdürü Dr. Mehmet Dinçer ve Doç. Dr. Talia Bali Aykan, 29 Nisan 1960'ta Gureba Hastanesinin otopsi salonunda neler yaşandığını anlatacak. Türkiye'nin ilk kadın patoloji uzmanı Aykan'ın esir hayatında yazdığı mektuplar da belgeselde yer alacak.

Harp Okulu öğrencileri darbede nasıl kullanıldı, silahları kim dağıttı? Darbeden bir gün önce yaralanan öğrenci hastaneye hangi gerekçeyle sevk edildi. 27 Mayıs'a saatler kala Genelkurmay Başkanı Rüştü Erdelhun, karargahtaki konuşmasında ne söyledi? Mülkiye'nin duvarlarındaki mermi izleriyle ilgili Başbakan Adnan Menderes telefonda dekana ne dedi? Son kararlar okunmadan önce mahkemenin yaptığı usul değişikliği neydi? Kararlar nasıl okundu? Tüm bu soruların cevapları da belgeselin final bölümünde açıklanacak.

TRT'nin imza attığı belgesel, 289 saat dinleme ve binlerce sayfa tutanak incelenerek hazırlandı.

"Elli Kelimelik Mektuplar", TRT 1 ve TRT Türk'te yayınlanacak

Adnan Menderes döneminde bakanlık görevi yapan Tevfik İleri'nin 27 Mayıs darbesiyle Yassıada'ya sürgün edilişini ve ailesinin başından geçenleri gerçeklere dayanarak ele alan TRT ortak yapımı "Elli Kelimelik Mektuplar" filmi de yarın ekrana gelecek.

27 Mayıs Darbesi'ni gerçekleştiren askeri cunta yönetimi tarafından Yassıada'ya sürülen ve aylarca kötü muameleye maruz kalan İleri'nin bu süreçte yaşadıklarını ele alan yapım, tarihi gerçeklere de ışık tutuyor.

Yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in üstlendiği, başrollerinde Gizem Karaca, İlker Kızmaz, Tekin Temel, İlhan Şeşen, Derya Alabora ve Zafer Kırşan'ın yer aldığı yapım, yarın akşam 23.00'te TRT Türk'te, 23.55'te ise TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Etiketler : TRT Elli Kelimelik Mektuplar Adnan Menderes dönemin
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