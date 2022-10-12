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12 Ekim 2022 Çarşamba 14:01:00 - Güncelleme:12 Ekim 2022 Çarşamba 14:01:00

Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali'ne Başvurular 17 Ekim'e Uzatıldı

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Bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası Kızılay Dostluk Filmleri Festivali, 22-25 Aralık 2022 tarihleri arasında sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Yarışma başvuruları başlayan festivalin son başvuru tarihi ise 17 Ekim 2022'ye uzatıldı. Festival bilgileri ve başvuru için ‘dostlukfilmfestivali.com' web adresi ziyaret edilebilir.

Sanatseverlerle buluşmaya hazırlanan 5. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali'nin başvuruları 17 Ekim 2022 tarihine uzatıldı. Geçtiğimiz yıl 50 ülkeden 448 filmin başvurduğu festival bu yıl da sanatı ve dostluğu sinemaseverler ile bir araya getirecek. Yarışmaya ilgi duyan sanatçılar, kısa film ve belgesel yapımlarını festivalin Ana Yarışma, Kırk Yıllık Hatır, İnsani Bakış kategorilerine gönderebilirler. Bu yıl bir ilke de imza atılacak festivalde İnsani Bakış kategorisinde yarışan bir belgesele ise 'Kızılay İnsani Bakış' ödülü takdim edilecek. Festivalin başvuru detayları 'dostlukfilmfestivali.com' internet adresinden görülebiliyor. Festivalin ödül bedeli ise ileri bir tarihte düzenlenecek basın toplantısında duyurulacak.

En Başarılı Kısa Filmlere Üç Ödül

Sinemacılar festivalin yarışma bölümlerine festivalin 'dostlukfilmfestivali.com' internet adresindeki FilmFreeway ve Festhome linkleri üzerinden başvuru yapabiliyor. Türk filmleri ise ücretsiz başvurabiliyor. Festivalin Ana Yarışma bölümüne, doğrudan ya da dolaylı bir şekilde dostluk temasını işleyen, kurmaca, animasyon ve deneysel filmler katılabilecek. Bu kategoride yapılan değerlendirme sonucunda En İyi Film Ödülü, Jüri Özel Ödülü ve Mansiyon verilecek.

Kızılay'dan İnsani Bakış Ödülü

İnsani Bakış Belgesel Yarışması bölümünde ise yeryüzünde savaş, doğal afet ve salgın gibi tehlikelerin insanoğluna verdiği zarar ile bunları dindirmek için gösterilen insani tepkiyi, yardımı konu edinen filmler değerlendirmeye alınacak. Bu bölümdeki filmler festival jürisi ve Kızılay tarafından değerlendirilecek. Seçilen bir film Kızılay İnsani Bakış Ödülü'nü alacak.

Kırk Yıllık Hatır Bölümünde Yapım Yılı Sınırı Yok

Yapım yılı sınırı olmaksızın, süresi 30 dakikayı geçmeyen ve yarışma şartlarına uymayan kısa film, belgesel, animasyon, deneysel ve video-art gibi farklı formattaki yapımlar ise yarışma dışı gösterim kategorisine başvurabilirler. Bu kategoriler de Kırk Yıllık Hatır Bölümü ve Panaroma'dan oluşuyor.

Türk Kızılay çatısı altında ve Balkon Film organizasyonuyla düzenlenen 5. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün de destekleriyle gerçekleştiriliyor.

Etiketler : . Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali Kültür ve Turizm Bakanlığı
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