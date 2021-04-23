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23 Nisan 2021 Cuma 15:28:00 - Güncelleme:23 Nisan 2021 Cuma 15:28:00

Türkiye Kültür Sanat Yıllığı

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Bir ülkenin kültürel manzarasını gözler önüne seren sanat yıllıkları önemlidir.

Bu yıllıklarda geride bırakılan senenin kültür sanat üretimlerinin bir envanteri, özeti çıkarılır.

Söz konusu hülasa, kayıt defteri niteliğindedir.

Ülkemizin en köklü sivil toplum kuruluşlarından biri olan Türkiye Yazarlar Birliği de (TYB) aralıksız 37 yıldır bu yıllık meselesine emek veriyor. 37 yıllık birikim, neresinden bakılsa küçük çaplı bir kütüphanedir.

Yakın zamanda 'Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı 2021' 536 sayfa olarak okurun istifadesine sunuldu.

Birliğin, (ilki 1984 yılında yayınlanan) Türkiye Kültür Sanat Yıllığı, ülkemizin edebiyat, sanat, tarih, müzik ve diğer akraba alanlardaki yakın tarihine ışık tutar niteliktedir.

Yılın önemli olayları ve çalışmalarının derlendiği yıllıkta kitap, şiir, hikaye, roman ve ana edebiyat eserleriyle yayın dünyası, radyo, televizyon ve sinema konuları ele alınıyor.

Alanında uzman bilim adamları, akademisyenler ve yazarlar tarafından kaleme alınan TYB yıllıklarının önemli bir özelliği de objektif yayın ilkeleri doğrultusunda, siyasi görüş ayrılıklarına bakmaksızın, mümkün olduğunca Türkiye'nin birikimini gözetmesidir. Hayırlı olsun.

SANATIN VE SANATKARIN İZİNDE

'Vakıfbank Sanat Koleksiyonu' adlı bir prestij kitap yayınlandı.

Yiğit Altıparmak'ın hazırladığı 231 sayfalık büyük boy kitapta, Vakıfbank'ın resim koleksiyonunda yer alan yüzlerce eser arasından 278'ine yer veriliyor.

Aralarında Feyhaman Duran, Zeki Faik İzer, İbrahim Safi, Ara Güler, Abidin Dino, Afife Ecevit, Fikret Otyam, Edmond Demirdijan, Vasko Taskovski gibi Türk ve dünya sanat tarihinin önemli isimlerinin eserleri yer alıyor.

Eserde aynı zamanda sanatçıların kısa biyografileri ile Feyhaman Duran, Zeki Faik İzer ve İbrahim Safi hakkında kaleme alınmış metinler de bulunuyor.

Sayfaları tek tek çevirip renklerin arasında kaybolmak bile insana haz veriyor.

Bir başka bankanın; KuveytTürk'ün yayınladığı 'Sanatın ve Sanatkarın İzinde' başlıklı hacimli eserde ise, bu toprakların yetiştirdiği sanatkar ve zanaatkarların bilgi ve tecrübelerine, sanat anlayışlarına ve eserlerine odaklanan söyleşiler yer alıyor.

Hüsn-i hat, tezhip, minyatür, ebru ve ciltçilik başta olmak üzere günümüzde icra edilen 30 sanat ve zanaat dalıyla ilgili bilgileri ve gelişmeleri sanatseverlerin irfanına sunan kitap, İbrahim Ethem Gören tarafından hazırlanmış.

MEHMET GENÇ'İN KÜTÜPHANESİ KÜLLİYE'DE

Osmanlı İmparatorluğu devlet ve iktisat yapısıyla ilgili önemli çalışmalara imza atan Prof. Dr. Mehmet Genç aynı zamanda çok sayıda öğrenci yetiştirmiş bir bilim insanıydı.

Geçen ay ebedi yolculuğa uğurlanan Genç'in şahsi kütüphanesi ve araştırma dosyaları, ailesi tarafından Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne bağışlandı.

Zaten vefatından önce de hocamızın en büyük dileği kütüphanesinin dağılmaması ve 60 yıl emek verdiği araştırma dosyalarının ehli tarafından çalışılmasıydı.

Bu bağışla birlikte emanet ehline ulaşmış oldu.

Merhum Mehmet Genç'in araştırma dosyaları Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi tarafından dijitalleştirilerek, araştırmacıların istifadesine sunulacak.

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Etiketler : bedir acar kültür sanat türkiye yazarlar birliği mehmet genç
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