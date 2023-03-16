Türk musikisinin makamları AKM'de

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, iki farklı konserle AKM'de dinleyicilerle buluşacak. 19 Mart'ta, gerçekleşecek ilk konserde, Türk musikisinin kadim makamlarından hüzzamdan seçkin örnekler sunulacak. Şef Mehmet Güntekin yönetimindeki konserde, solist ses sanatçısı Hakan Hataylı ile tanbur sanatçısı Murat Aydemir sahne alacak. 28 Mart'taki diğer konserde de dünya tarihinin mart takviminden müzik kültürümüze yansıyan eserlerden örnekler sunulacak.