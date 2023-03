The Punisher geri dönüyor!

Marvel dünyasının en başarılı dizilerinden The Punisher, 2019 yılında ekranlara veda etmişti. Dizinin geri dönmesi için 4 yıldır talep gelmeye devam ederken umut verici haber geldi. Disney+ kaynaklarının aktardığı bilgilere göre The Punisher'ın Frank Castle'ı, Daredevil: Born Again ile birlikte yeniden geri dönecek. Üstelik Castle'ı canlandıracak isim Jon Bernthal olacak. The Punisher ve Daredevil'ın bir araya geleceği dizinin ilk bölümü için 2024 yılına işaret ediliyor.