VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Anayasa Mahkemesinden psikolojik taciz iddiasıyla yapılan başvuruda hak ihlali kararı
Cezasızlık algısını ortadan kaldıracak düzenleme için Bilim Komisyonu kuruldu
"Hablemitoğlu suikastının azmettiricisi Fetullah Gülen" tespiti
Güney Kore: Kuzey Kore'nin nükleer silahları artık tüm dünyayı tehdit ediyor
Bulgaristan'da yeni parlamentodan zorlu bir koalisyon formülü bekleniyor
MIKTA'dan uluslararası camiaya 'BM'nin insani yardım faaliyetlerine destek' çağrısı
'Tahıl Koridoru'ndan 304 gemi geçti, 6 milyon 900 bin ton tahıl taşındı
10. Boğaziçi Film Festivali'nin Ulusal Yarışma Jüri Üyeleri Açıklandı!
Bilecik'te üretilen cevizler ülkenin her yanına satılıyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Bayraktar: Enerjide yeni yol haritamızı yakında paylaşaca...
Atatürk'ü Anma Koşusu'na kayıtlar başladı
Dört büyüklerin sadece futbol şube borçları 21 milyar liraya dayandı
Yunanistan Türkiye için ne oranda bir tehdit unsuru oluşturabilir?
"Tay", Orta Doğu'da 6 ülkede vizyona girecek
"Köftede lezzet" rekabeti
Yunanistan savaş çıkaracak hamleyi yapmaya hazırlanıyor
MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na çağrı: Sizin için altın bir fırsat!
Bakan Soylu: Patlamada terör bağlantısı göremedik
'6'lı Masa'dan yeni formül!
Yunan rahat durmuyor!
HDP'li vekillerden ''darp tiyatrosu''
Zelenski'den Putin'e gözdağı
BM'den Rusya hamlesi! Sinirlioğlu duyurdu: Türkiye sunucu olacak
11 Ekim 2022 Salı 12:14:00 - Güncelleme:11 Ekim 2022 Salı 12:14:00

"Tay", Orta Doğu'da 6 ülkede vizyona girecek

Kaynak: AA

ABONE OL

Hz. Muhammed'in hicret yolculuğunu konu edinen, TRT ortak yapımı "Tay", 20 Ekim'de 6 ülkede gösterime girecek.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT Çocuk'un uzman psikologları, çocuk gelişim uzmanları ve içerik editörlerinin katkılarıyla hazırlanan film, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Umman ve Kuveyt'te izleyiciyle buluşacak.

Orta Doğu'da vizyona giren ilk Türk animasyon filmi olacak yapım, Türkiye'de vizyona girişinin üçüncü haftasında toplam 300 bini aşkın kişi tarafından izlendi.

Filmde, annesini arayan safkan bir tay olan Riyah'ın, peşindeki hırsızlardan kaçarken tanıştığı ihtiyar deve Jabal ile birlikte Medine'ye doğru çıktığı yolculuğu anlatılıyor.

3D animasyon türündeki film ile özellikle okul çağındaki çocuklarda fedakarlık, umut ve sevgi gibi kavramların pekiştirilmesini ve Peygamber sevgisinin aşılanması amaçlanıyor.

Filmin yönetmenliğini Nurullah Yenihan, senaristliğini Betül Yağsağan Birgören, yapımcılığını ise Mustafa Emre Tülün gerçekleştirdi.


Etiketler : TRT TAY Nurullah Yenihan Yağsağan Birgören
Doğu'nun kızıyım

Doğu'nun kızıyım
Neşeli alışveriş

Neşeli alışveriş
Fotoğrafta filtreye ihtiyacım yok

Fotoğrafta filtreye ihtiyacım yok
Farkındalık buluşması

Farkındalık buluşması
Luna'nın kitabının geliri Masal'a

Luna'nın kitabının geliri Masal'a
Bandırma'nın Umut'u

Bandırma'nın Umut'u
Formunu pilatese borçlu

Formunu pilatese borçlu
Dokuz yaş kutlaması

Dokuz yaş kutlaması
Alamadığı eşya 28 milyon kazandırdı

Alamadığı eşya 28 milyon kazandırdı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX