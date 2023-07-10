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"tabii" orijinal yapımı Dayton'un ilk bölümü TRT1'de izleyiciyle buluşacak
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10 Temmuz 2023 Pazartesi 10:42:00 - Güncelleme:10 Temmuz 2023 Pazartesi 10:42:00

"tabii" orijinal yapımı Dayton'un ilk bölümü TRT1'de izleyiciyle buluşacak

Kaynak: AA

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TRT'nin uluslararası dijital platformu "tabii"nin orijinal yapımlarından "Dayton", ilk bölümüyle yarın akşam izleyici karşısına çıkacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, tabii yapımlarının ilk bölümleri, yaz tatili süresince her Pazartesi TRT 1'de yayınlanırken dizilerin diğer bölümleri ise tabii uygulaması veya "www.tabii.com" adresinden izlenebiliyor.

Sırp kuşatmasının ardından tarafların ABD'nin Ohio eyaletindeki Dayton şehrinde bir araya gelmesini ve süreçte yaşananları konu alan "Dayton" dizisinin ilk bölümü de yarın akşam televizyon seyircisiyle buluşacak.

İlk sezonunda 6 bölüm yer alan tarih ve dram türündeki dizinin yönetmen koltuğunda Başak Soysal otururken, oyuncu kadrosunda ise Levent Öktem, Okday Korunan, Şehsuvar Aktaş, Şükrü Türen, Bülent Alkış, Ahmet Mark Somers, Başak Daşman, Mehmet Bilge Aslan ve Yıldız Kültür yer alıyor.

Senaryosunu Ümit Cihan Canpolat ve Rabia Bozkurt'un hazırladığı dizinin yapımcılığını M. Hakan Sancaktutan ve Şeref Diler üstleniyor.

Bosna Savaşı ve Dayton süreci işleniyor

Bosna-Hersek'te 1992 ile 1995 yılları arasında yaşanan ve çoğunluğu Boşnaklar olmak üzere 300 bine yakın insanın ölümüyle sonuçlanan Bosna Savaşı'nda yaşananları konu alan dizide, merhum Aliya İzzetbegoviç'in mücadelesi de işleniyor.

Yapımda, Sırp kuşatmasından 3 yıl sonra, savaş devam ederken tarafların Dayton'da bir araya getirilme sürecinin yanı sıra ülkesinin sınırlarını korumaya çalışan İzzetbegoviç ile uzlaşmak istemeyen Sırp lider Miloseviç arasındaki pazarlıklar da anlatılıyor.

Dizide, pamuk ipliğine bağlı barışı yaşatmaya çalışan Aliya İzzetbegoviç'in görüşmelerdeki her stratejik hamlesinin hem bir milletin hem de yüzyıllarca bir arada yaşamış halkların kaderi adına taşıdığı önem vurgulanıyor.

Küçük kızları Amira'nın doğum günü için Sırp komşularıyla bir araya gelen fakat günün sonunda kendilerini savaşın gerçek yüzüne ve Sırp zulmünün her yönüne maruz kalacakları kamplarda bulan Kahramanoviç ailesinin 3 yılı aşkın sürece yayılan hikayesi de dizide yer buluyor.

Etiketler : TRT Bosna-Hersek Sırp kuşatması
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